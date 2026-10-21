夜間天降亮光 明州玉米田金屬殘骸 疑中國火箭「朱雀二號 E」碎片

明州農民在玉米田發現一塊神秘的巨型金屬殘骸，經過調查疑是「朱雀二號 E」改進型運載火箭的殘骸。(史蒂文斯郡警長辦公室照片)

AI摘要 文章摘要整理： 明尼蘇達州農民在玉米田發現巨大金屬殘骸，經警方與航太專家比對後，懷疑是中國藍箭航天朱雀二號E火箭第二級碎片。

明尼蘇達州 一名農民在玉米田秋收時，赫然在田間發現一塊神秘的巨型金屬殘骸，經過航太專家與當地警方調查與比對，懷疑該物體是中國民營航太公司「藍箭航天」(LandSpace)所發射的「朱雀二號 E」改進型運載火箭 的殘骸。

媒體Ars Technica 報導，「朱雀二號 E」火箭9月15日在中國酒泉衛星發射中心發射升空，成功將10枚「千帆星座」(G60 星鏈)衛星送入軌道，火箭第二級在發射後約75至80分鐘內重新進入大氣層，未完成繞行地球一整圈便墜落。

與此同時，美國的社媒紛紛帖文及發圖，指中西部地區在夜間看到一道道亮光從天而降，越過堪薩斯州向北飛向明州 ，在威斯康辛州西部的地平線上也可看到這個奇觀。

當時沒有人將兩者聯繫起來，直到10月14日明州中西部農村地區史考特鎮(Scott Township)一名農民在收割玉米時，在田間赫然發現一個直徑約11呎的圓形金屬物體，大驚下馬上報警。

所屬史蒂文斯郡(Stevens County)警長辦公室派員視察後，懷疑是「太空物體」，在通報聯邦部門後，專家指其尺寸及外觀與「朱雀二號 E」完全吻合，再與時間、位置及方向比對，確信是「朱雀二號E」碎片。

儘管警方表示殘骸並未造成地面人員傷亡或財產損失，也沒有危險的化學物質及輻射，現已制定清理方案，但專家認為，若這塊巨大金屬物體墜落在人口稠密的城市，後果將不堪設想。

太空垃圾常會脫離軌道，廢棄的火箭或衛星碎片有時會在重返大氣層時未完全燒毀而墜落地面，雖然沒有人因這些太空垃圾而嚴重受傷，但造成財產損失的例子時有所聞。根據國際法，向太空發射物體的國家，要對造成地面任何損害負責。

明州發現的這塊碎片之所以不同尋常，在於它的尺寸：它比大多數重返大氣層後未碎裂的物體都要大，而且很可能來自一枚發射當天就從太空墜落的火箭，因為物體下方的玉米表明，該物體在田裡已經好幾個星期，直到農民發現它。朱雀二號E火箭的上級直徑為11呎，與明州發現的這塊碎片尺寸完全吻合。