Theranos吹哨者看紀錄片驚訝：伊莉莎白霍姆斯形象「判若兩人」

已被定罪入獄的Theranos公司創辦人荷姆斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Theranos吹哨者泰勒舒爾茨觀看霍姆斯紀錄片後，對其形象轉變感到震驚，並指她明知說謊；同時他也質疑片中展示的並非當年涉弊設備。

美國血液檢測新創公司Theranos詐欺案的吹哨者泰勒舒爾茨（Tyler Shultz）近日表示，觀看紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)後，對伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）的外貌與精神狀態感到「相當震驚」。他也反駁霍姆斯沒有做錯任何事的說法，認為她明知自己在說謊。

霍姆斯創辦的矽谷 公司Theranos一度炙手可熱，她本人甚至被形容是「女版喬布斯」（female Steve Jobs），但在其檢驗儀器未能帶來保證的「滴血驗病」效果後，公司倒閉，霍姆斯也被裁定詐騙投資人，遭判處11年徒刑。

紀錄片「你能看見一切」聚焦霍姆斯入獄前30天的生活，上周開映有1500萬美元成績。

舒爾茨在CBS節目中表示，霍姆斯知道自己在撒謊，因為她編織出一整套謊言網絡，「如果她真的相信那些謊言，根本不需要編造這一切」。

舒爾茨曾在Theranos任職，他表示，自己認識的霍姆斯過去「完全能掌控整個房間」，但紀錄片中的她「看起來像一個被擊垮的人」。

不過，舒爾茨也質疑紀錄片對Theranos檢測設備的呈現。他指出，霍姆斯在片中向導演展示一台聲稱只需一滴血，就能完成數百項檢測的機器，但那並不是他當年參與研發的設備。

舒爾茨說：「那不是我們向監管機構隱瞞的設備，不是未能通過品質管制的設備，也不是我們明知有問題，卻仍用來向病患提供錯誤醫療資訊的設備。」他認為，霍姆斯將導演引向完全不同的方向。

他進一步解釋，霍姆斯入獄的原因，並非紀錄片中展示的那台機器，而是Theranos實際製造及使用的設備。該設備技術更為簡陋、檢測結果極不準確，無法獨立完成多項檢測，每次只能測試一種項目。

當年揭露Theranos詐欺案的記者卡雷魯也評論這部紀錄片。他在紐約時報撰文指出，霍姆斯試圖將自己塑造成一名「神經多樣性」企業家，暗示自己以不同於常人的思維方式運作，但這番表現與她否認不法行為的說法一樣，缺乏說服力。