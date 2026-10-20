馬斯克：明年發全美兒童1股SpaceX股票「這只是第一步」

全球首富馬斯克表示明年將發給全國兒童每人一股SpaceX股票，該股19日的收盤價為147.96元。圖為馬斯克與兒子X。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克表示明年將為美國每名兒童發放1股SpaceX股票，估值約110億元；此舉與Anthropic等AI富豪的公益布局相呼應，但分發方式仍未公布。

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)19日在社群媒體X發文寫道，明年將給美國每名兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX )股票。他寫道：「這將是許多贈予的第一步。」SpaceX股票19日收盤價格為147.96元，人口普查局(US. Census Bureau)最新數據顯示，美國約有7300萬名18歲以下兒童，馬斯克估計將送出價值110億元的股票。至於股票如何分發、誰有資格負責接收股票以及何時開始實施等細節，目前仍不清楚。

華爾街日報分析，馬斯克發文宣布為美國孩子發SpaceX股票之前，競爭對手人工智慧 新創公司Anthropic與其他億萬富豪，均已承諾會捐出人工智慧(AI)熱潮期間累積的龐大財富。

華爾街日報今年稍早分析，身為世界首富的馬斯克淨資產超過9000億，其中大部分來自SpaceX持股。馬斯克身為科技與工程創業家的31年職業生涯裡，平均每小時賺進360萬元。

就在馬斯克宣布為美國兒童發股票的前一日，Anthropic宣布將5%股份投入一個新的「公益基金」(public benefit fund)，資金可以靈活運用做為慈善捐款，或直接撥給「特定人口」(specific populations)。「Anthropic公益基金」(Anthropic Public Benefit Fund)將是Anthropic公司旗下的新實體，隨著Anthropic股票升值，基金價值可望水漲船高。Anthropic最快將於11月進行首次公開募股(IPO)，媒體預測將創下史上規模最大的IPO之一。

馬斯克則在18日社群媒體貼文中，建議Anthropic乾脆直接發股票給民眾。

今年稍早，SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾(Gwynne Shotwell)宣布，將捐出一股股票給每名參加「川普帳戶」(Trump accounts)的200萬名美國兒童。戴爾科技(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)也承諾捐款62億5000萬元給「川普帳戶」計畫。

川普總統19日下午在社群媒體發文表示，馬斯克打算利用「川普帳戶」為美國孩童發放股票。SpaceX並未回應媒體採訪要求。

SpaceX今年6月的IPO讓馬斯克成為史上第一位兆萬富豪(trillionaire)，股價在首次公開發行幾天後達到頂峰，但現在已下跌約35.3%，馬斯克身價回歸億萬富豪。

2021年，馬斯克曾把價值約21億元的特斯拉(Tesla)股票捐給慈善機構。