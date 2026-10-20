我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

效力43年 CNN知名主播艾曼普宣布明年6月離職

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CNN資深主播艾曼普在效力CNN 43年後宣布明年6月離職。(美聯社)
CNN資深主播艾曼普在效力CNN 43年後宣布明年6月離職。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN首席國際主播艾曼普宣布在效力43年後於明年6月離職，旗下節目將陸續停播，她未說明原因，僅表示將開展新計畫。

有線電視新聞網(CNN)資深主播艾曼普(Christiane Amanpour) 在效力CNN 43年後宣布明年6月離職，但未說明原因。

綜合美聯社等報導，現年68歲的艾曼普19日宣布，「經過數個月的深思熟慮及多個不眠之夜後，決定離開CNN，我43年來的美好夥伴！」又說「永遠支持CNN，並維護它獨立新聞的傳統。記住：永遠誠實而不是中立」。

CNN也發聲明提及有關安排︰艾曼普也將於年底結束在PBS的節目「Amanpour & Co」。

她目前每日在CNN國際頻道的節目「艾曼普」(Amanpour) 會縮減為每周一次，最後在5月停播，6月即離開CNN。

艾曼普對於離職後的動向暫未詳細說明，只表示期待「未來開展一些有趣的新計畫」。消息指她將與前夫、前美國外交官魯賓(Jamie Rubin)繼續共同主持播客節目「The Ex Files」。

艾曼普1983年以基層助理身分加入當時剛起步的CNN，數十年來奔赴戰區及熱點地區報導，包括1990年代初第一次海灣戰爭，使她及CNN聲名大噪，之後一路成為電視界最知名記者及主播之一，目前是CNN的首席國際主播。

她在離職聲明中特別感謝她的外景攝影團隊和節目製作團隊。

「從我第一個激動人心的大任務，報導第一次海灣戰爭，到波士尼亞戰爭、盧安達戰爭、阿富汗戰爭……的所有事件，團隊和戰友情誼都至關重要，一起努力尋找事實、證據，以便CNN能夠始終無所畏懼、不偏不倚地向全世界傳播真相」。

CNN執行長湯普森(Mark Thompson)在聲明中極力稱讚艾曼普，指最初她的上司曾說她沒有成為駐外記者的潛質，連出鏡也有問題，結果她用實力證明了對方大錯特錯。

艾曼普沒說明離職原因，但她的離開正值CNN迎來新時代，派拉蒙於10月6日完成對華納兄弟探索的收購，兩家公司組成「天舞」(Skydance) ，使得電視新聞界的兩大巨頭CBS 與CNN 將合併到同一公司。

精華 FAQ

  • 她在CNN服務長達43年後宣布離職，相關安排是先將節目縮減為每周一次，5月停播，並於明年6月正式離開CNN。

  • 她在CNN國際頻道的《Amanpour》會先縮減為每周一次，並在5月停播；同時，她在PBS的《Amanpour & Co》也將於年底結束。

  • 她尚未詳細公布離職後的工作安排，只說期待開展一些有趣的新計畫；消息也指出，她可能會與前夫繼續共同主持播客《The Ex Files》。

上一則

德州大學美足賽繩降表演失速墜落 空軍士官長不治

下一則

馬里蘭州4中學被控招生歧視亞裔 最高院受理

延伸閱讀

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除
Google推AI新聞計畫 CNN等400多家媒體授權內容

Google推AI新聞計畫 CNN等400多家媒體授權內容
5大電視網共同抵制白宮採訪 司法部啟動反壟斷調查

5大電視網共同抵制白宮採訪 司法部啟動反壟斷調查
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01
鑽戒示意圖，非文中鑽戒。(Photo by David Sykes on Unsplash)

華男涉收錢假結婚助辦綠卡 還要對方買便宜假鑽戒

2026-10-17 14:11

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份