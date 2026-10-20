效力43年 CNN知名主播艾曼普宣布明年6月離職

CNN資深主播艾曼普在效力CNN 43年後宣布明年6月離職。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN首席國際主播艾曼普宣布在效力43年後於明年6月離職，旗下節目將陸續停播，她未說明原因，僅表示將開展新計畫。

有線電視新聞網(CNN)資深主播艾曼普(Christiane Amanpour) 在效力CNN 43年後宣布明年6月離職，但未說明原因。

綜合美聯社等報導，現年68歲的艾曼普19日宣布，「經過數個月的深思熟慮及多個不眠之夜後，決定離開CNN，我43年來的美好夥伴！」又說「永遠支持CNN，並維護它獨立新聞的傳統。記住：永遠誠實而不是中立」。

CNN也發聲明提及有關安排︰艾曼普也將於年底結束在PBS的節目「Amanpour & Co」。

她目前每日在CNN國際頻道的節目「艾曼普」(Amanpour) 會縮減為每周一次，最後在5月停播，6月即離開CNN。

艾曼普對於離職後的動向暫未詳細說明，只表示期待「未來開展一些有趣的新計畫」。消息指她將與前夫、前美國外交官魯賓(Jamie Rubin)繼續共同主持播客節目「The Ex Files」。

艾曼普1983年以基層助理身分加入當時剛起步的CNN，數十年來奔赴戰區及熱點地區報導，包括1990年代初第一次海灣戰爭，使她及CNN聲名大噪，之後一路成為電視界最知名記者及主播之一，目前是CNN的首席國際主播。

她在離職聲明中特別感謝她的外景攝影團隊和節目製作團隊。

「從我第一個激動人心的大任務，報導第一次海灣戰爭，到波士尼亞戰爭、盧安達戰爭、阿富汗戰爭……的所有事件，團隊和戰友情誼都至關重要，一起努力尋找事實、證據，以便CNN能夠始終無所畏懼、不偏不倚地向全世界傳播真相」。

CNN執行長湯普森(Mark Thompson)在聲明中極力稱讚艾曼普，指最初她的上司曾說她沒有成為駐外記者的潛質，連出鏡也有問題，結果她用實力證明了對方大錯特錯。

艾曼普沒說明離職原因，但她的離開正值CNN迎來新時代，派拉蒙於10月6日完成對華納兄弟探索的收購，兩家公司組成「天舞」(Skydance) ，使得電視新聞界的兩大巨頭CBS 與CNN 將合併到同一公司。