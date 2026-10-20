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第一夫人推動 川普簽行政令加強聯邦研究婦女健康

編譯周芳苑／綜合報導
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川普總統在第一夫人梅蘭妮亞陪同下，19日簽署行政命令指示聯邦加強女性健康研究。(...
川普總統在第一夫人梅蘭妮亞陪同下，19日簽署行政命令指示聯邦加強女性健康研究。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在梅蘭妮亞推動下簽署行政命令，擴大聯邦女性健康研究，並在NIH與白宮成立新機制，聚焦多項長期被低估的女性疾病。

川普總統(Donald Trump)在第一夫人推動下，19日簽署行政命令指示聯邦加強女性健康研究，將在國家衛生研究院(National Institutes of Health)設女性健康部門、並另設白宮女性健康工作小組(White House Women’s Health Task Force)，該小組當日首次召開會議。

梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)表示，前幾代人為女權奮鬥，這一代人將為發現確保女性健康、充實過一生的療法而奮鬥。川普隨後說，行政命令將促進新研究，並解決影響女性但研究不足的疾病， 也促進診斷技術發展、改善治療方法。

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)最近完成乳癌治療，將與衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)共同領導白宮工作小組，並與各聯邦機構和計畫進行協調。

行政命令未提及明確的資金目標。

國立衛生研究院官網稱，該院1990年設立婦女健康研究辦公室(Office of Research on Women’s Health)，研究影響女性健康和疾病的生物和社會因素。白宮的事實說明書稱，新成立婦女健康部門旨在加強聯邦協調研究的能力。

新行政命令致力加強對孕產婦健康、心理健康、子宮內膜異位症、不孕症、子宮肌瘤和更年期等女性健康的研究，並提及其他健康問題如阿茲海默症、心臟病、骨質疏鬆症和中風。

白宮宣布簽署新行政命令之際，距離11月3日期中大選只有兩周，川普支持率下滑。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)10月初民調顯示，女性比男性更認為醫療保健是期中選舉最重要的議題之一。

政府先前大刪女性研究等科學研究經費，並持續取消以多元化為重點的科研計畫，去年曾宣布將提前終止長期開展的「婦女健康倡議」(Women’s Health Initiative)，但在抗議聲中又突然撤回終止決定。

民主黨總統拜登早在2023年便簽行政命令並宣布白宮計畫，旨在改善聯邦對女性健康研究的參與方式和資金投入，由當時第一夫人主導；拜登夫婦離開白宮前說，該研究計畫已爭取到近10億元聯邦資金。

川普簽署行政命令抹滅拜登先前的努力。

精華 FAQ

  • 行政命令聚焦孕產婦健康、心理健康、子宮內膜異位症、不孕症、子宮肌瘤與更年期，也提及阿茲海默症、心臟病、骨質疏鬆症和中風等與女性相關的重要疾病。

  • NIH將設立女性健康部門，白宮則成立女性健康工作小組，由白宮幕僚長威爾斯與衛生部長小羅勃．甘迺迪共同領導，負責協調各聯邦機構與計畫。

  • 白宮選在期中大選前兩周宣布，外界視為回應女性重視醫療議題的選戰訊號；同時，這也被視為川普對拜登政府先前女性健康政策的改寫與取代。

川普 白宮 梅蘭妮亞

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