中國犯罪集團駭入Staples盜500萬元禮卡 瘋狂購物運中國

中國有組織犯罪集團駭入零售巨頭Staples的系統，盜取價值數百萬元的禮卡後在全美瘋狂購物，並將大量的商品贓物運回中國。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國有組織犯罪集團入侵Staples系統盜發大量禮卡，並在美國多州購買電子產品後將贓物流回中國，涉案規模龐大。

中國有組織犯罪集團駭入零售巨頭Staples的系統，盜取價值數百萬元的禮卡後，在全美瘋狂刷卡購物，並將購得的大量電子產品贓物和其他商品運回中國，規模之大甚至還有專門倉庫來存放贓物。

獨立科技新聞網站404 Media報導，國土安全調查局(HSI)2023年10月收到一家辦公用品公司通報遭到駭客 攻擊，利用其系統發放了超過1.5萬張禮卡，總價值超過500萬元。

該文件並未指明是哪家公司，但404 Media根據多個線索確定為Staples，線索包括公司總部位於麻州 、使用一家名為Blackhawk Network的公司處理禮卡訂單、使用一個名為Nexus的內部客戶支援系統，都與Staples相符。

Staples先前認為Nexus只能由公司內部電腦存取，但駭客找到了從外部存取的方法，劫持了已登入的客服代表並大規模發放禮卡，發送到他們控制的多個電郵帳戶。之後該集團成員前往Target等商店，用這些禮卡購買電子產品。Target發現在短短一小時內，新罕布夏州 一家Target門市就使用了35張來自Staples駭客攻擊的禮卡，購買了蘋果、Bose、Powerbeats等品牌的產品。

文件指出，監視器畫面顯示，四名男子M. CHEN、X. CHEN、JIANG、UAM分別向Target收銀員出示手機，請收銀員掃描他們手機上顯示的Target電子禮卡。掃描完一張後，四人會再打開另一張禮卡，然後出示給收銀員掃描，一直到全部掃完為止。Target員工後來表示，這四名男子是店員常見的熟面孔，「幾乎每天都來店裡，用禮卡大量購買蘋果產品」。

Target向調查人員提供的數據顯示，兩天內這些騙子在18州85家不同的Target門市使用了3850張禮品卡，總價值約14.1萬元。

絲芙蘭(Sephora)亦遭該集團在線上兌換了約330張禮卡，總價值5.86萬元，共1500筆交易。超過22家Lowe's也被兌換了450張禮卡、總價值22.6萬元。最終犯罪集團成功使用了4630張禮卡，總價值約42.5萬元。

此次駭客攻擊與去年一起零售竊盜集團的起訴案有關。去年4月，美國司法部宣布三名中國公民因參與禮卡詐騙陰謀而被判刑，當時新聞稿稱該集團盜用價值超過1億元的禮卡。