中國犯罪集團駭入Staples盜500萬元禮卡 瘋狂購物運中國
中國有組織犯罪集團入侵Staples系統盜發大量禮卡，並在美國多州購買電子產品後將贓物流回中國，涉案規模龐大。
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中國有組織犯罪集團入侵Staples系統盜發大量禮卡，並在美國多州購買電子產品後將贓物流回中國，涉案規模龐大。
中國有組織犯罪集團駭入零售巨頭Staples的系統，盜取價值數百萬元的禮卡後，在全美瘋狂刷卡購物，並將購得的大量電子產品贓物和其他商品運回中國，規模之大甚至還有專門倉庫來存放贓物。
獨立科技新聞網站404 Media報導，國土安全調查局(HSI)2023年10月收到一家辦公用品公司通報遭到駭客攻擊，利用其系統發放了超過1.5萬張禮卡，總價值超過500萬元。
該文件並未指明是哪家公司，但404 Media根據多個線索確定為Staples，線索包括公司總部位於麻州、使用一家名為Blackhawk Network的公司處理禮卡訂單、使用一個名為Nexus的內部客戶支援系統，都與Staples相符。
Staples先前認為Nexus只能由公司內部電腦存取，但駭客找到了從外部存取的方法，劫持了已登入的客服代表並大規模發放禮卡，發送到他們控制的多個電郵帳戶。之後該集團成員前往Target等商店，用這些禮卡購買電子產品。Target發現在短短一小時內，新罕布夏州一家Target門市就使用了35張來自Staples駭客攻擊的禮卡，購買了蘋果、Bose、Powerbeats等品牌的產品。
文件指出，監視器畫面顯示，四名男子M. CHEN、X. CHEN、JIANG、UAM分別向Target收銀員出示手機，請收銀員掃描他們手機上顯示的Target電子禮卡。掃描完一張後，四人會再打開另一張禮卡，然後出示給收銀員掃描，一直到全部掃完為止。Target員工後來表示，這四名男子是店員常見的熟面孔，「幾乎每天都來店裡，用禮卡大量購買蘋果產品」。
Target向調查人員提供的數據顯示，兩天內這些騙子在18州85家不同的Target門市使用了3850張禮品卡，總價值約14.1萬元。
絲芙蘭(Sephora)亦遭該集團在線上兌換了約330張禮卡，總價值5.86萬元，共1500筆交易。超過22家Lowe's也被兌換了450張禮卡、總價值22.6萬元。最終犯罪集團成功使用了4630張禮卡，總價值約42.5萬元。
此次駭客攻擊與去年一起零售竊盜集團的起訴案有關。去年4月，美國司法部宣布三名中國公民因參與禮卡詐騙陰謀而被判刑，當時新聞稿稱該集團盜用價值超過1億元的禮卡。
調查顯示，駭客從Staples系統發出超過1.5萬張禮卡，總值逾500萬元，之後又在全美多州與多家零售店大量刷卡消費，規模相當驚人。 他們先將禮卡發送到自控電郵帳戶，再到Target、Sephora與Lowe's等門市，或在線上兌換購物，集中購買蘋果、Bose、Powerbeats等電子產品。 404 Media根據總部地點、禮卡處理商Blackhawk Network，以及內部系統Nexus等線索鎖定Staples；文件也顯示多名涉案男子頻繁到店刷卡，疑為同一集團成員。
精華 FAQ
調查顯示，駭客從Staples系統發出超過1.5萬張禮卡，總值逾500萬元，之後又在全美多州與多家零售店大量刷卡消費，規模相當驚人。
他們先將禮卡發送到自控電郵帳戶，再到Target、Sephora與Lowe's等門市，或在線上兌換購物，集中購買蘋果、Bose、Powerbeats等電子產品。
404 Media根據總部地點、禮卡處理商Blackhawk Network，以及內部系統Nexus等線索鎖定Staples；文件也顯示多名涉案男子頻繁到店刷卡，疑為同一集團成員。
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