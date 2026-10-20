國土安全部下令 聯邦文職機關禁用DeepSeek

中國人工智慧新創公司「深度求索」產品。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國土安全部下令聯邦文職機關移除DeepSeek並禁採購，稱其可能外洩敏感資料至中國，顯示美方持續升高對中國AI產品的資安管制。

國土安全部 (DHS)19日下令聯邦文職機關資訊系統移除中國人工智慧(AI)新創公司深度求索(DeepSeek )產品，以及採用這款AI模型的第三方服務。

路透報導，國土安全部也禁止聯邦文職機關採購DeepSeek產品，以及利用DeepSeek開發的第三方服務。

國土安全部稱DeepSeek模型構成「多重威脅」，並對使用這項產品表達擔憂。該部指出，若美國政府員工或供應商使用這項產品，可能導致敏感資料傳輸至中國。

國安部的備忘錄中，國安部指示聯邦機構監控政府網站的流量進出情況，以應對DeepSeek可能帶來的風險。

此前，包括商務部 和海軍在內的多個美國機構已禁止在政府設備上使用DeepSeek軟體。紐約州、田納西州和維吉尼亞州等多個州也採取了類似措施。

中國駐美大使館尚未對此作出回應。

聯邦通訊委員會將於10月29日投票表決，是否禁止所有中國實驗室對智慧型手機、相機和電腦等電子設備進行測試，這些設備將用於美國市場。去年，82%的美國電子產品在中國進行了測試。

去年12月，聯邦通訊委員會 (FCC) 禁止進口所有中國製造的新型號無人機，並禁止進口中國製造的新型號消費路由器(即連接電腦、手機和智慧型裝置到網路的裝置)。

聯邦通訊委員會7月投票決定禁止在美國銷售含有來自被認為構成國家安全風險的中國公司的關鍵硬體的設備，並提議禁止美國電信業者與被認為構成國家安全風險的中國電信公司互聯互通。