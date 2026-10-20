我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

國土安全部下令 聯邦文職機關禁用DeepSeek

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人工智慧新創公司「深度求索」產品。(路透)
中國人工智慧新創公司「深度求索」產品。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國土安全部下令聯邦文職機關移除DeepSeek並禁採購，稱其可能外洩敏感資料至中國，顯示美方持續升高對中國AI產品的資安管制。

國土安全部(DHS)19日下令聯邦文職機關資訊系統移除中國人工智慧(AI)新創公司深度求索(DeepSeek)產品，以及採用這款AI模型的第三方服務。

路透報導，國土安全部也禁止聯邦文職機關採購DeepSeek產品，以及利用DeepSeek開發的第三方服務。

國土安全部稱DeepSeek模型構成「多重威脅」，並對使用這項產品表達擔憂。該部指出，若美國政府員工或供應商使用這項產品，可能導致敏感資料傳輸至中國。

國安部的備忘錄中，國安部指示聯邦機構監控政府網站的流量進出情況，以應對DeepSeek可能帶來的風險。

此前，包括商務部和海軍在內的多個美國機構已禁止在政府設備上使用DeepSeek軟體。紐約州、田納西州和維吉尼亞州等多個州也採取了類似措施。

中國駐美大使館尚未對此作出回應。

聯邦通訊委員會將於10月29日投票表決，是否禁止所有中國實驗室對智慧型手機、相機和電腦等電子設備進行測試，這些設備將用於美國市場。去年，82%的美國電子產品在中國進行了測試。

去年12月，聯邦通訊委員會 (FCC) 禁止進口所有中國製造的新型號無人機，並禁止進口中國製造的新型號消費路由器(即連接電腦、手機和智慧型裝置到網路的裝置)。

聯邦通訊委員會7月投票決定禁止在美國銷售含有來自被認為構成國家安全風險的中國公司的關鍵硬體的設備，並提議禁止美國電信業者與被認為構成國家安全風險的中國電信公司互聯互通。

精華 FAQ

  • 國土安全部要求聯邦文職機關的資訊系統移除DeepSeek產品，以及採用這款AI模型的第三方服務，同時也禁止相關採購，範圍涵蓋政府系統與外部供應服務。

  • 國土安全部指出，DeepSeek模型構成多重威脅，若政府員工或供應商使用，可能讓敏感資料傳輸至中國，因此要求各機構加強監控網站流量進出情況。

  • 此前商務部、海軍等聯邦機構已禁止在政府設備上使用DeepSeek，紐約州、田納西州與維吉尼亞州也採取類似措施，顯示限制已擴大到聯邦與地方層級。

商務部 國土安全部 DeepSeek

上一則

亞城推住房新戰略 2035年增建36萬戶

下一則

加州掃蕩非公民選民 司法部對28人提起訴訟

延伸閱讀

美國土安全部下令 聯邦文職機關移除中國DeepSeek

美國土安全部下令 聯邦文職機關移除中國DeepSeek
美擬擴大限制 禁中國實驗室測試在美使用電子設備

美擬擴大限制 禁中國實驗室測試在美使用電子設備
FCC擬擴大限制 禁中國實驗室測試電子產品

FCC擬擴大限制 禁中國實驗室測試電子產品
DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01
鑽戒示意圖，非文中鑽戒。(Photo by David Sykes on Unsplash)

華男涉收錢假結婚助辦綠卡 還要對方買便宜假鑽戒

2026-10-17 14:11

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份