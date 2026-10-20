馬里蘭州4中學被控招生歧視亞裔 最高院受理

圖為馬里蘭州洛克維爾的「蒙哥馬利郡公立學校」(MCPS)總部，最高法院受理四校遭控招生新規歧視亞裔學生的訴訟。(截自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 最高法院受理馬里蘭州蒙哥馬利郡4所磁石中學招生爭議，亞裔家長團體指新抽籤與成績門檻變相歧視，校方則強調制度屬種族中立。

最高法院2023年推翻以平權法案(affirmative action)做為根據，在大學招生過程考量學生種族的作法。相隔三年之後，最高法院19日宣布受理馬里蘭州 蒙哥馬利郡(Montgomery County)四所中學遭控招生新規歧視亞裔 學生的訴訟。

這起訴訟是由以亞裔學生家長為主的團體「教育公平協會」(Association for Education Fairness)提告，指控學校系統更改招生標準之後，亞裔學生因此受到歧視，明顯構成違憲。

哈佛大學(Harvard University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生過程考量種族背景的作法在2023年被最高法院推翻，但大法官當時並未針對其他旨在促進學生群體多元化、沒有明確提及種族因素的學校政策表示意見。

從2023年判例出爐到現在，最高法院拒絕受理幾起針對頂尖公立學校入學標準的訴訟挑戰，其中包括一件與維吉尼亞有關的訴訟，以及跟西點軍校(West Point)有關的訴訟。

新冠疫情發生之後馬里蘭州蒙郡學校採用新的抽籤系統，從符合資格的五年級學生當中選出能夠進入四所競爭激烈磁石中學(magnet middle schools，具有特定學術特色的公立重點初中)就讀的學生。

如果要參加抽籤，資格是某些學科成績要達到A，閱讀與數學表現必須超過四年級水平，標準化考試成績要排在前端85%。不過，標準化考試成績會經過以學生家庭社會經濟地位的「地區常模」(local norms)調整，例如來自貧窮率較高社區的學生，成績是跟相同出身背景的學生做為比較。根據法院文件，學校主管主張，這套作法是疫情發生後無法舉行實體考試而推出的「種族中立、無種族偏見抽籤制度」。

「教育公平協會」則對法院指出，就讀於成績表現較好學校的亞裔學生若要取得抽籤資格，要比低成績學校其他族裔學生取得「不成比例的更高成績」。