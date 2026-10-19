半數美國人憂買不起食物：物價漲翻、牛肉貴1倍、修車房租開支也驚人

過去十多年美國堪稱萬物皆漲，特別是牛肉、麵包、修車、房租這類日常開支，漲幅特別驚人。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國通膨率雖較高峰明顯回落，但10多年累積的物價上漲仍使牛肉、房租、修車與外食成本大增，讓許多民眾感到生活壓力沉重。

經濟學家談論「通貨膨脹」時，通常是指物價上漲的速度。照這個標準來看，美國通膨已改善許多，今年9月通膨率是3.7%，比起2022年的高峰9%下降不少。然而，通膨會隨時間累積導致物價愈來愈高，若將時間拉長一點，過去10多年美國堪稱萬物皆漲，特別是牛肉、麵包、修車、房租這類日常開支，漲幅特別驚人。

美聯社10月公布的最新民調顯示，竟有半數美國人擔憂他們連食物都買不起。若看美國牛肉價格的長期走勢，美國人會擔心買不起食物，並不讓人意外。

紐約時報 報導，根據美國勞工統計局數據，2012年，美國1磅牛排平均價格約6美元，然後慢慢上漲，到了2019年漲到1磅約8美元。接著新冠疫情侵襲，牛肉漲幅開始失控。原本若依照12年至19年的漲幅，如今美國1磅牛排價格應為10美元，但由於通膨失控，現在1磅美國牛排價格達12、13美元。

也就是說，和2012年相比，美國人最常吃的牛肉，價格已漲了1倍，麵包漲幅達46%。

戰爭關稅連環爆發 通膨降不下來

美國通膨率目前仍未回落至正常水平。去年4月，通膨率為2.3%，已相當接近正常水準。但隨後，美國總統川普對貿易夥伴全面加徵關稅，推高進口商品價格。當關稅影響開始消退之際，川普又與伊朗爆發戰事，導致能源價格飆升。

今年春季，全美各地汽油價格達到每加侖4美元（相當於每公升新台幣34元），此後大多維持在這一價位附近，柴油價格最近則創下每加侖6美元的最高紀錄。

在美國，油價和食品價格波動並不罕見。但過去10多年來美國物價幾乎全面上漲，而且漲幅堪稱非比尋常。

美國通膨今年8月從2022年的高峰9%降到3.4%。（路透）

家具因疫情大漲價 疫後卻回不去

以家具為例，新冠疫情爆發前，家具價格其實一直在逐步下降，部分原因是消費者可以買到價格低廉的進口家具。但疫情期間，許多被迫居家的美國人開始訂購升降桌，打造居家辦公空間；有人購買躺椅放在客廳，也有人添購戶外家具，以便在維持社交距離的情況下享受戶外活動，家具價格因此大幅上漲。

疫情過後，家具價格開始再次下跌。但隨著美國總統川普關稅政策，價格又被推高。

統計顯示，和2012年相較，美國家具漲幅為11%，服飾漲幅9%，和食品相比漲幅相對較小；電器等少數產品價格甚至下降。然而，幾乎每一類商品價格曲線都高於疫情前趨勢，而且許多商品的漲幅，至今仍然高於疫情前的上漲速度。

談到通膨，人們往往聚焦於食品、家具等實體商品。但美國人大部分支出其實用於服務，包括房租和外食。

外食房租與修車費 服務價格瘋漲

近年來，汽車維修、外食等項目的支出急劇增加。和2012年相比，外食價格漲了69%，修車費用漲了81%。

接下來是住房。對絕大多數美國人而言，住房迄今仍是每月最大的1筆開銷。疫情期間，為了居家辦公，許多人尋求更大居住空間，房租因此大幅上漲。此後，租金漲幅逐漸放緩，部分市場甚至下跌。但對許多家庭而言，住房成本仍難以負擔。統計顯示，當今美國租金比2012年上漲75%。

調消費物價年增率 超過薪資漲幅

調查顯示，多數美國人認為自己的薪資沒有跟上物價上漲腳步。在2021和2022年的通膨高峰期，平均而言，物價上漲速度遠超薪資成長。到了2024年底和去年，美國勞工薪資基本已補上落後的差距。但這些數據只是平均值，近期研究發現，許多美國人經通膨調整後的實質收入仍有所下降，尤其是年長勞工以及無法透過跳槽尋求更高薪資的人。

最近能源價格飆升，意味美國人的薪資成長再次落後通膨。今年9月，消費者物價年增率已連續第6個月超過薪資增長。即使能源價格之後趨於穩定，這段高通膨時期所造成的累積效應，仍可能讓生活成本在未來幾年持續成為美國人最關注的議題。

美國商品價格自2012年以來變化 製表／羅方妤

美國服務價格自2012年以來變化 製表／羅方妤