馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份
馬斯克表示明年將為美國所有兒童發放1股SpaceX股票，估計涉及約7300萬人、總值約100億元，細節尚待公布。
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馬斯克表示明年將為美國所有兒童發放1股SpaceX股票，估計涉及約7300萬人、總值約100億元，細節尚待公布。
科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日在社群媒體X發文寫道，明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。他寫道：「這將是許多贈予的第一步。」至於股票如何分發、誰有資格負責接收股票以及何時開始實施等細節，目前仍不清楚。
華爾街日報分析，馬斯克發文宣布為美國孩子發SpaceX股票之前，競爭對手人工智慧新創公司Anthropic與其他億萬富豪均已承諾會捐出人工智慧(AI)熱潮期間累積的龐大財富。
SpaceX股票16日收盤價格為146.03元，人口普查局(US. Census Bureau)最新數據顯示，美國約有7300萬名18歲以下兒童，馬斯克估計將送出價值100億元的股票。
華爾街日報今年稍早分析，身為世界首富的馬斯克淨資產超過9000億，其中大部分來自 SpaceX持股。馬斯克身為科技與工程創業家的31年職業生涯裡，平均每小時賺進360萬元。
就在馬斯克宣布為美國兒童發股票的前一日，Anthropic宣布將5%股份投入一個新的「公益基金」(public benefit fund)，資金可以靈活運用做為慈善捐款，或直接撥給「特定人口」(specific populations)。馬斯克則建議Anthropic乾脆直接發股票給民眾。
今年稍早，SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾(Gwynne Shotwell)宣布將捐出一股股票給每名參加「川普帳戶」(Trump accounts)的200萬名美國兒童。
他在X上表示，明年將為所有在美國的兒童發放1股SpaceX股票，並稱這只是許多贈予的第一步，顯示他計畫以股權形式進行大規模分配。 根據人口普查局最新數據，美國約有7300萬名18歲以下兒童，若計畫落實，這些兒童可能都有機會受惠；以當時股價估算，總價值約100億元。 報導指出，Anthropic與其他億萬富豪近期也承諾捐出AI熱潮累積的財富；且Anthropic剛宣布把5%股份投入公益基金，馬斯克還建議直接把股票發給民眾。
精華 FAQ
他在X上表示，明年將為所有在美國的兒童發放1股SpaceX股票，並稱這只是許多贈予的第一步，顯示他計畫以股權形式進行大規模分配。
根據人口普查局最新數據，美國約有7300萬名18歲以下兒童，若計畫落實，這些兒童可能都有機會受惠；以當時股價估算，總價值約100億元。
報導指出，Anthropic與其他億萬富豪近期也承諾捐出AI熱潮累積的財富；且Anthropic剛宣布把5%股份投入公益基金，馬斯克還建議直接把股票發給民眾。
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