我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬人有份

「不少病例未通報」紐約州麻疹累計126例 地方官員憂低估疫情

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透...
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克表示明年將為美國所有兒童發放1股SpaceX股票，估計涉及約7300萬人、總值約100億元，細節尚待公布。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日在社群媒體X發文寫道，明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。他寫道：「這將是許多贈予的第一步。」至於股票如何分發、誰有資格負責接收股票以及何時開始實施等細節，目前仍不清楚。

華爾街日報分析，馬斯克發文宣布為美國孩子發SpaceX股票之前，競爭對手人工智慧新創公司Anthropic與其他億萬富豪均已承諾會捐出人工智慧(AI)熱潮期間累積的龐大財富。

SpaceX股票16日收盤價格為146.03元，人口普查局(US. Census Bureau)最新數據顯示，美國約有7300萬名18歲以下兒童，馬斯克估計將送出價值100億元的股票。

華爾街日報今年稍早分析，身為世界首富的馬斯克淨資產超過9000億，其中大部分來自 SpaceX持股。馬斯克身為科技與工程創業家的31年職業生涯裡，平均每小時賺進360萬元。

就在馬斯克宣布為美國兒童發股票的前一日，Anthropic宣布將5%股份投入一個新的「公益基金」(public benefit fund)，資金可以靈活運用做為慈善捐款，或直接撥給「特定人口」(specific populations)。馬斯克則建議Anthropic乾脆直接發股票給民眾。

今年稍早，SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾(Gwynne Shotwell)宣布將捐出一股股票給每名參加「川普帳戶」(Trump accounts)的200萬名美國兒童。

精華 FAQ

  • 他在X上表示，明年將為所有在美國的兒童發放1股SpaceX股票，並稱這只是許多贈予的第一步，顯示他計畫以股權形式進行大規模分配。

  • 根據人口普查局最新數據，美國約有7300萬名18歲以下兒童，若計畫落實，這些兒童可能都有機會受惠；以當時股價估算，總價值約100億元。

  • 報導指出，Anthropic與其他億萬富豪近期也承諾捐出AI熱潮累積的財富；且Anthropic剛宣布把5%股份投入公益基金，馬斯克還建議直接把股票發給民眾。

馬斯克 SpaceX Anthropic

上一則

勞工薪資壓力大 被迫放棄醫保

延伸閱讀

馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票
聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
35歲財富自由 前SpaceX工程師裸辭 與妻月花2.5萬美元追夢

35歲財富自由 前SpaceX工程師裸辭 與妻月花2.5萬美元追夢
又要接大單 SpaceX傳擬籌資400億元買NVIDIA晶片

又要接大單 SpaceX傳擬籌資400億元買NVIDIA晶片

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01
從6月至今，已有至少12名受DED保護的港人在美國機場遭拘ICE拘捕。(路透)

持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關數月

2026-10-12 09:58

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解