勞工薪資壓力大 被迫放棄醫保

馬里蘭州一位動過腎臟手術的病人手上一疊意想不到的醫院帳單，不知如應付，一般工薪族的財務壓力大，但都躲不過醫院帳單。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： WTW調查發現，勞工財務安全感降至7年來最低，醫療自付負擔使不少人被迫延後就醫，尤其40多歲族群壓力最重，也連帶打擊退休規劃。

保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson，WTW)近期調查6000名薪水階級勞工，結果顯示他們的財務安全感今年以來已從46%降至36%，創下七年來最低；而勞工面臨的財務壓力日漸沉重，迫使他們做出痛苦的取捨，例如放棄就醫以勉強維持生計。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，韋萊韜悅的調查顯示雖然員工自認身體狀況有所改善、社交關係也變得更好，但在財務方面，他們的幸福感卻直直落，財務壓力正在改變他們就醫意願、影響對退休的看法，也牽動工作表現。

所有年齡層的員工共約有三分之一表示，過去一年因為擔心費用太高，即使擁有健保仍延後或取消看病或牙醫約診。WTW健康與福利業務部門主管史塔柏菲爾德(Courtney Stubblefield)表示：「他們覺得醫療費用高得驚人，而且面臨高額自付額與高額自付費用。這些制度設計正逐漸成為他們獲得所需醫療服務的障礙。」

調查顯示在不同年齡層當中，40多歲的員工自認財務狀況最不安全。這個年齡層只有30%的人表示自己有財務安全感，相較之下60歲及以上的員工達一半表示財務狀況安全。

而40多歲的受訪者中，超過40%表示因為擔心財務問題而延後或放棄就醫，在所有年齡層中占比最高。史塔柏菲爾德表示職涯中期的勞工往往需要同時承擔多種責任，像是同時照顧子女與年邁父母，「這些人更有可能需要養育子女，並為全家提供健保，因此費用也更高。他們也是我們所稱的三明治世代，一方面要照顧仍在求學或即將上大學的子女，另一方面還得照顧年邁的父母。在人生階段的這個十年，他們承擔的責任達到高峰。」

財務安全感低落，也使得退休夢想逐漸幻滅。約三分之二的受訪員工預期自己退休後的生活將比父母那一代更差，並指出醫療費用是阻礙退休儲蓄的一大因素。保德信金融集團(Prudential Financial)近期發布的另一項研究發現，擁有至少50萬元可投資資產的退休人士當中，超過六成表示花錢享受生活會讓他們感到不安。許多人認為通膨、生活成本上漲、醫療費用是降低退休後娛樂花費的因素。