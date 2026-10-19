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普林斯頓化工博士 投2300多份履歷全落空

編譯陳韻涵／綜合報導
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圖為亞馬遜公司在招聘人才。(路透)
圖為亞馬遜公司在招聘人才。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

普林斯頓化工博士魏斯畢業後狂投2300多份履歷仍失業，從科研轉向多種工作皆碰壁，凸顯美國勞動市場低迷與AI改變求職流程。

勞動市場近年陷入凍結狀態，有工作者不願離職，企業不願聘僱新人，嚴重壓縮大學畢業生的就業機會。

華爾街日報報導，住在猶他州鹽湖城的魏斯(Jack Weis)自從2024年取得普林斯頓大學(Princeton University)化學工程博士後，迄今已投出2300多份履歷卻仍未找到工作，自嘲是「另一個住在父母地下室的失業者。」

魏斯的雙親都是醫師，他曾以最優秀的成績從萊斯大學(Rice University)畢業，2018年進入普林斯頓攻讀博士；諾貝爾委員會2024年頒發物理學獎時，曾引用他的冰晶。

魏斯起初鎖定企業的科研職缺與國家實驗室的博士後獎學金，後來放寬至軟體工程等職務，最後連一家販售冷凍蟹餅公司的食品準備員職缺都石沉大海。

魏斯曾做過訓練人工智慧(AI)的兼差工作，但這份工作後來也沒了。

魏斯的遭遇反映美國勞動市場近年的凍結狀態，蓋洛普(Gallup)8月民調顯示，僅34%美國人認為現在容易找到好工作。

魏斯的母親霍莉·卡維斯(Holly Carveth)看過兒子的履歷，想從中找出這份履歷不受雇主青睞的原因，卻一無所獲。她說：「這令人驚訝，我無法理解。」

最新就業報告遠低於預期，失業率雖然低，但今年夏季失業27周以上者的比例，創下新冠肺炎疫情及其影響以外的十多年來新高。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)9月公布的調查顯示，全美逾70%受訪者預期，AI將使整體工作機會減少。

里奇蒙聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Richmond)研究發現，受AI影響而遭裁員的勞工，如今找到新工作的機率遠低於數年前。

AI應用滲透求職流程，雇主藉助人工智慧工具篩選數百份求職申請，其中不少還是由AI協助完成的。

招聘平台Greenhouse調查發現，美國逾60%的求職者去年曾接受非真人面試。

魏斯試圖繞過網路求職入口，直接聯繫內部人士，但普林斯頓校友接了他的電話後，多半只是請他到公司官網投履歷；魏斯預期，這些履歷不會有下文，「想到就心寒。」

魏斯自博士論文口試以來，道瓊工業指數已創下50多次收盤新高；他領有博士生研究津貼且無學貸，積蓄用於投資。 他說：「我的股票持續上漲很棒，我並不生氣，但這讓一切變得更奇怪。」

魏斯如今考慮攻讀法學院，並已報名11月的法學院入學考試，並嘗試自行創業，利用AI設計以LED雷射阻止雜草入侵的無人機。他說：「若相信自己有價值，就該主動爭取。」

精華 FAQ

  • 因為他擁有普林斯頓化工博士與名校背景，卻在畢業後投出2300多份履歷仍找不到工作，連多種不同類型職缺都遭拒，顯示高學歷也難抵就業凍結。

  • 魏斯先鎖定企業科研職缺與國家實驗室博士後，之後放寬到軟體工程，甚至連冷凍蟹餅公司的食品準備員都申請，但大多沒有回音，最後仍未成功就業。

  • 報導指出雇主愈來愈依賴AI篩選大量履歷，求職者也常用AI寫申請文件，導致競爭更激烈；同時研究顯示，被AI影響裁員的人再就業機率也比以前更低。

猶他州 華爾街

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