堪薩斯慘劇 女駕車闖青少年足球賽 2死11傷

堪薩斯州威奇托市17日下午發生一起嚴重事故。一名女子駕駛皮卡突然衝進青少年足球賽場地，造成二死10醫。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 堪薩斯州威奇托一場青少年足球賽遭女駕駛皮卡衝入，釀成2死11傷，警方已釋放肇事者並持續調查是否為蓄意。

堪薩斯州 威奇托(Wichita)史特萊克體育中心(Stryker Sports Complex)於17日下午發生一起嚴重慘劇。一名34歲女性駕駛雪佛蘭(Chevrolet)皮卡突然闖入正在進行青少年足球賽的場地，撞倒多名觀賽家屬與孩童，造成一名6歲男童與一名35歲男子當場宣告不治，另有至少10人受傷送醫。肇事駕駛場被捕，短暫羈押後無保獲釋。

綜合多家媒體報導，威奇托警察局(Wichita Police Department) 18日確認兩名死者身分，分別為6歲的阿德里安(Cole Adrian)與35歲的沙弗(Nicholas Schafer)；二人均來自麥佛遜(McPherson)，彼此並無親屬關係。傷者包含5名5至9歲的兒童及5名28至68歲的成人，傷勢從輕微擦傷至嚴重創傷不等，所幸均無生命危險；另有一名61歲女性因非創傷性內科疾病送醫。

據威奇托警察局隊長摩西(Aaron Moses)表示，緊急調度員於下午3時25分開始收到大量報案。警方初步調查顯示，該車在駛入球場前曾停靠於球場附近。女駕駛來自花園市(Garden City)當時車上載有2名未成年孩子，且她自己的另一個孩子當時也在該體育中心的其他場地比賽。

警方表示，該名女駕駛全程配合調查。在詢問包含車內兒童在內的30多名目擊者後，警方與塞奇威克郡地方檢察官辦公室(Sedgwick County District Attorney's Office)協商，暫時將她釋放。目前尚未對她提出刑事指控，事故是否屬於故意行為仍待毒理學檢測與車輛機械檢查結果出爐。

警長沙利文聲明表示這是一場「難以想像的損失」，並向受害者家屬與現場目擊者喊話「你們並不孤單」，強調原本應該是孩子踢球、家人團聚的一天，卻以悲劇收場。

威奇托市長吳莉莉(Lily Wu)也在記者會上沉痛表示，「今天對威奇托來說是令人心碎的一天。」市政府已宣布該體育中心所有活動暫停。

威奇托市長吳莉莉。(美聯社)