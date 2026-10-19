「臨時保護身分」到期 國土安全部：烏克蘭、蘇丹移民可續留美
國土安全部宣布，烏克蘭與蘇丹的TPS移民在最終決定前仍可留美工作，這也與川普政府大幅削減TPS的政策方向形成對比。
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國土安全部宣布，烏克蘭與蘇丹的TPS移民在最終決定前仍可留美工作，這也與川普政府大幅削減TPS的政策方向形成對比。
國土安全部18日向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)表示，來自烏克蘭和蘇丹具有「臨時保護身分」(TPS)的合法移民，儘管他們所享有的保護措施即將到期，不過目前仍可在美國居住和工作，無需擔心被驅逐出境。
數以萬計的烏克蘭移民和逾千名蘇丹移民所享有的TPS，原定於19日正式終止。但在18日發表的聲明中，國土安全部表示，關於這些「人道主義移民計畫」最終去留的決定，將「在適當的時候」做出。
國土安全部指出，在最終決定公佈之前，已納入TPS計畫的烏克蘭和蘇丹公民將「繼續享有保護」。
儘管這些決定並非最終定論，但維持這種免於驅逐的保護措施，與川普政府對TPS計畫的一貫立場形成了鮮明對比。
川普政府官員經常抨擊TPS，稱其為拜登政府濫用的一種「事實上等於特赦」的政策；他們認為，儘管該政策本質上是臨時的，卻被過於頻繁地延長，助長了非法移民行為。
在過去一年半裡，川普政府在其強硬的移民打擊行動下，已取消了來自阿富汗、海地、委內瑞拉等十多個國家，總計超過100萬名移民的TPS資格。
針對烏克蘭和蘇丹公民的TPS項目，是川普總統第二任期內少數仍得以保留的移民保護措施。同樣得以保留的，還有針對數以萬計薩爾瓦多移民的保護措施。薩爾瓦多移民的TPS計畫原定於上個月到期，但國土安全部在等待最終公告發布期間，保留了對他們的保護。
TPS由美國國會於1990年設立，旨在為來自特定國家的移民，無論其身分是否合法，都提供暫時的驅逐豁免及工作許可。這些國家通常正面臨武裝衝突、環境災難或其他危機，導致相關人員返回原籍國不再安全。
針對烏克蘭人民的TPS政策，是由拜登政府於2022年春季，即俄羅斯入侵烏克蘭後不久，—首次宣布實施的。截至2025年3月，已有超過10萬名烏克蘭人加入了TPS計劃。
針對蘇丹的TPS計畫自1990年代末期就已存在；由於該非洲國家長期飽受武裝衝突和政治動盪的困擾，歷屆美國政府均將這項政策時效延長。截至2025年3月，約有1,800名蘇丹公民擁有TPS。
國土安全部表示，這兩國的TPS持有人雖然原定保護即將到期，但在最終決定公布前，仍可繼續在美國居住和工作，不必擔心被驅逐出境。 國土安全部說，烏克蘭和蘇丹TPS的最終去留，將在「適當的時候」再作決定，因此目前只是延續既有保護，並非正式宣布終止或永久保留。 川普政府長期批評TPS是被濫用、近似特赦的制度，過去一年半更取消多國逾100萬名移民資格；這次暫時保留烏克蘭與蘇丹TPS，與其強硬立場明顯不同。
精華 FAQ
國土安全部表示，這兩國的TPS持有人雖然原定保護即將到期，但在最終決定公布前，仍可繼續在美國居住和工作，不必擔心被驅逐出境。
國土安全部說，烏克蘭和蘇丹TPS的最終去留，將在「適當的時候」再作決定，因此目前只是延續既有保護，並非正式宣布終止或永久保留。
川普政府長期批評TPS是被濫用、近似特赦的制度，過去一年半更取消多國逾100萬名移民資格；這次暫時保留烏克蘭與蘇丹TPS，與其強硬立場明顯不同。
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