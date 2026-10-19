「快打旋風」周末票房奪冠 「你能看到一切」評價高

2026年真人版「快打旋風」卡司出席倫敦首映會。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 派拉蒙真人版《快打旋風》以3100萬元拿下票房冠軍，但真正引爆話題的是《你能看到一切》，它以855個影廳開畫即收1500萬元，並憑高口碑與年輕觀眾熱捧創下紀錄片首映新高。

派拉蒙(Paramount)電玩遊戲改編的2026年真人版「快打旋風」(Street Fighter)以3100萬元奪下票房冠軍，男性觀眾占了69%，但影評焦點幾乎都聚集在近3小時的血液檢測公司Theranos創辦人伊莉莎白·荷姆斯(Elizabeth Holmes)紀錄片「你能看到一切」(You Can See Everything)。

美聯社報導，網路話題熱度(buzz)不等於票房，但這部紀錄片打破常態。A24統計，「你能看到一切」僅於855個影廳暴賣1500萬元，光是周末就逾2000場放映全部售罄。這部電影也創下自2006年「芭樂特」(Borat)首映票房2650萬元以來，在不到1000個影廳上映的最高首映票房紀錄，同時也是近20年來首映票房最高的非音樂類紀錄片；上一部是「華氏911」(Fahrenheit 9/11)在868個影廳上映，票房近2400萬元。 關於被判刑入獄的血液檢測公司Theranos創辦人伊莉莎白·荷姆斯的紀錄片「你能看到一切」，票房異軍突起。(美聯社)

與今年其他熱門影片，例如以Z世代為目標受眾的「後室」(Backrooms)和「愛你致死不渝」(Obsession)一樣，「你能看到一切」的票房也主要由年輕觀眾推動。首週末觀影群眾中，超過70%的人年齡在35歲以下。

這部由導演奧本赫姆(Lance Oppenheim)與菲爾德(Nathan Fielder)合作的影片，歷時3年祕密拍攝完成。在荷姆斯入監服刑前，菲爾德與這名聲名狼藉的Theranos創始人及其家人，包括2個年幼的孩子和伴侶埃文斯(Billy Evans)，相處了一個多月。

本片的評價極高，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度高達99%，Metacritic評分也達到了99分。根據PostTrak的出口民調，該片獲得了前所未有的91%的觀眾「強烈推薦」。

「你能看到一切」的製作成本不到700萬元，行銷成本不到1000萬元。

Rentrak市場趨勢主管保羅德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「大家都低估了這部電影，因為表面上看，這是一部長達3小時的紀錄片！」他補充，「但菲爾德極具號召力，他在社群媒體上擁有龐大的粉絲群，而荷姆斯這個角色更是你根本編不出來的，比小說還要引人入勝。」

關於被判刑入獄的血液檢測公司Theranos創辦人伊莉莎白·荷姆斯的紀錄片「你能看到一切」，票房異軍突起。(美聯社)