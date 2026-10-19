喬州六旗樂園恢復營業 雲霄飛車仍關閉
喬州六旗園區在致命事故後恢復營業，但肇事雲霄飛車仍停擺；同時六旗面臨高債務、入園下滑、虧損擴大與多起安全訴訟，股價也大幅下跌。
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喬州六旗園區在致命事故後恢復營業，但肇事雲霄飛車仍停擺；同時六旗面臨高債務、入園下滑、虧損擴大與多起安全訴訟，股價也大幅下跌。
12日傳出遊客不幸被拋出雲霄飛車墜落身亡意外的喬治亞州六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)，經過四天閉園檢修後，已於16日晚間重新開放，但是發生事故的「巨人歌利亞極速雲霄飛車」(Goliath Hypercoaster)仍維持關閉。事故發生以來，母公司六旗團一周內股價重挫約28%，跌至2009年以來最低。
而早在這起致命意外發生之前，這家公司自2024年夏季之後的任何一季就未再獲利。當時，六旗完成了與競爭對手「Cedar Fair」總額80億元的合併案，卻因此陷入沉重的債務負擔；合併後股價已經蒸發逾八成。
除了債務問題，這家遊樂園業者還面臨高生活成本帶來的逆風。花旗集團(Citigroup)研究指出，汽油價格上漲與借貸成本居高不下所造成的通膨壓力持續加劇，民眾更加不願去主題樂園。
花旗分析師表示，六旗旗下遊樂園在4月至6月期間的入園人次，較去年同期下滑了15%；該季度淨損達2.03億元，是一年前近1億元虧損的兩倍多。而六旗所獲得的任何收入，都被高達1.02億元的償債款項抵銷。2026年夏季旺季開始前不久，六旗便以3.31億元的價格將旗下7座遊樂園出售給EPR Properties。
除了喬州的死亡事故，這家公司還面臨多項安全問題，威脅原本就不穩固的財務狀況。上個月，六旗宣布關閉旗下位於加州瓦倫西亞(Valencia)魔術山遊樂園(Magic Mountain)最知名的X2雲霄飛車。此前CNN的一項調查揭露，這項遊樂設施長期涉及多起造成重大且永久性傷害的事故，甚至有人因此喪命。六旗目前因這項遊樂設施面臨多起訴訟。
這一連串問題恐影響公司取得足額且價格合理的保險，今年初的年度財務文件聲稱：「公司雖然為了可能發生的事故而投保責任險，但保險保障可能不足以支付相關責任，公司也可能無法以商業上合理的費率取得保險。」
六旗預計11月初公布夏季財報，華爾街分析師預測能夠出現獲利，但下一季依然會處於虧損。
園區經過4天閉園檢修後已於16日晚間重新開放，但發生遊客墜落身亡意外的「巨人歌利亞極速雲霄飛車」仍維持關閉，顯示園方仍在處理事故後續與安全檢查。 事故發生後，六旗團一周內股價重挫約28%，跌到2009年以來最低；公司自2024年夏季後未再獲利，且合併後負債沉重，營運壓力持續擴大。 六旗同時遭遇入園人次下滑、淨損擴大、償債壓力與多起安全訴訟，保險也可能不足以覆蓋責任，分析師雖看好11月財報轉盈，但下一季仍可能虧損。
精華 FAQ
園區經過4天閉園檢修後已於16日晚間重新開放，但發生遊客墜落身亡意外的「巨人歌利亞極速雲霄飛車」仍維持關閉，顯示園方仍在處理事故後續與安全檢查。
事故發生後，六旗團一周內股價重挫約28%，跌到2009年以來最低；公司自2024年夏季後未再獲利，且合併後負債沉重，營運壓力持續擴大。
六旗同時遭遇入園人次下滑、淨損擴大、償債壓力與多起安全訴訟，保險也可能不足以覆蓋責任，分析師雖看好11月財報轉盈，但下一季仍可能虧損。
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