喬州六旗樂園恢復營業 雲霄飛車仍關閉

日前傳出致命意外的喬治亞州六旗遊樂園，16日晚間重新開放。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 喬州六旗園區在致命事故後恢復營業，但肇事雲霄飛車仍停擺；同時六旗面臨高債務、入園下滑、虧損擴大與多起安全訴訟，股價也大幅下跌。

12日傳出遊客不幸被拋出雲霄飛車墜落身亡意外的喬治亞州 六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)，經過四天閉園檢修後，已於16日晚間重新開放，但是發生事故的「巨人歌利亞極速雲霄飛車」(Goliath Hypercoaster)仍維持關閉。事故發生以來，母公司六旗團一周內股價重挫約28%，跌至2009年以來最低。

而早在這起致命意外發生之前，這家公司自2024年夏季之後的任何一季就未再獲利。當時，六旗完成了與競爭對手「Cedar Fair」總額80億元的合併案，卻因此陷入沉重的債務負擔；合併後股價已經蒸發逾八成。

除了債務問題，這家遊樂園業者還面臨高生活成本帶來的逆風。花旗集團(Citigroup)研究指出，汽油價格上漲與借貸成本居高不下所造成的通膨壓力持續加劇，民眾更加不願去主題樂園。

花旗分析師表示，六旗旗下遊樂園在4月至6月期間的入園人次，較去年同期下滑了15%；該季度淨損達2.03億元，是一年前近1億元虧損的兩倍多。而六旗所獲得的任何收入，都被高達1.02億元的償債款項抵銷。2026年夏季旺季開始前不久，六旗便以3.31億元的價格將旗下7座遊樂園出售給EPR Properties。

除了喬州的死亡事故，這家公司還面臨多項安全問題，威脅原本就不穩固的財務狀況。上個月，六旗宣布關閉旗下位於加州瓦倫西亞(Valencia)魔術山遊樂園(Magic Mountain)最知名的X2雲霄飛車。此前CNN的一項調查揭露，這項遊樂設施長期涉及多起造成重大且永久性傷害的事故，甚至有人因此喪命。六旗目前因這項遊樂設施面臨多起訴訟。

這一連串問題恐影響公司取得足額且價格合理的保險，今年初的年度財務文件聲稱：「公司雖然為了可能發生的事故而投保責任險，但保險保障可能不足以支付相關責任，公司也可能無法以商業上合理的費率取得保險。」

六旗預計11月初公布夏季財報，華爾街分析師預測能夠出現獲利，但下一季依然會處於虧損。