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WTW調查：勞工財務壓力大被迫放棄就醫 安全感7年來新低

編譯廖振堯／即時報導
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馬里蘭州一位動過腎臟手術的病人手上一疊意想不到的醫院帳單，不知如應付，一般工薪族...
馬里蘭州一位動過腎臟手術的病人手上一疊意想不到的醫院帳單，不知如應付，一般工薪族的財務壓力大，但都躲不過醫院帳單。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

WTW調查顯示，勞工財務安全感跌至7年低點，醫療費用壓力迫使不少人延後就醫，尤以40多歲三明治世代最明顯，也使退休預期轉趨悲觀。

保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson，WTW)近期調查6000名薪水階級勞工，結果顯示他們的財務安全感今年以來已從46%降至36%，創下七年來最低；而勞工面臨的財務壓力日漸沉重，迫使他們做出痛苦的取捨，例如放棄就醫以勉強維持生計。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，韋萊韜悅的調查顯示雖然員工自認身體狀況有所改善、社交關係也變得更好，但在財務方面，他們的幸福感卻直直落，財務壓力正在改變他們就醫意願、影響對退休的看法，也牽動工作表現。

所有年齡層的員工共約有三分之一表示，過去一年因為擔心費用太高，即使擁有健保仍延後或取消看病或牙醫約診。WTW健康與福利業務部門主管史塔柏菲爾德(Courtney Stubblefield)表示：「他們覺得醫療費用高得驚人，而且面臨高額自付額與高額自付費用。這些制度設計正逐漸成為他們獲得所需醫療服務的障礙。」

調查顯示在不同年齡層當中，40多歲的員工自認財務狀況最不安全。這個年齡層只有30%的人表示自己有財務安全感，相較之下60歲及以上的員工達一半表示財務狀況安全。

而40多歲的受訪者中，超過40%表示因為擔心財務問題而延後或放棄就醫，在所有年齡層中占比最高。史塔柏菲爾德表示職涯中期的勞工往往需要同時承擔多種責任，像是同時照顧子女與年邁父母，「這些人更有可能需要養育子女，並為全家提供健保，因此費用也更高。他們也是我們所稱的三明治世代，一方面要照顧仍在求學或即將上大學的子女，另一方面還得照顧年邁的父母。在人生階段的這個十年，他們承擔的責任達到高峰。」

財務安全感低落，也使得退休夢想逐漸幻滅。約三分之二的受訪員工預期自己退休後的生活將比父母那一代更差，並指出醫療費用是阻礙退休儲蓄的一大因素。保德信金融集團(Prudential Financial)近期發布的另一項研究發現，擁有至少50萬元可投資資產的退休人士當中，超過六成表示花錢享受生活會讓他們感到不安。許多人認為通膨、生活成本上漲、醫療費用是降低退休後娛樂花費的因素。

一般工薪族的財務壓力大，但都躲不過醫院帳單。(美聯社)
一般工薪族的財務壓力大，但都躲不過醫院帳單。(美聯社)

精華 FAQ

  • WTW調查6000名薪資勞工後發現，今年財務安全感由46%降至36%，創下7年來最低，顯示多數員工面臨更沉重的生活與醫療支出壓力。

  • 約有1/3受訪員工表示，因擔心費用太高，即使有健保仍延後或取消就醫與牙醫約診。WTW指出，高額自付額與自付費用已成為取得醫療服務的障礙。

  • 40多歲員工自認財務最不安全，只有30%覺得有安全感，且超過40%因財務問題延後或放棄就醫。這群三明治世代同時照顧子女與父母，也最擔心退休生活變差。

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