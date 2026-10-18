特斯拉「飛天跑車」歸誰管？ NHTSA和FAA都回應了

特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉推出宣稱可飛行的Roadster Rocket後，引發美國車輛與航空監管歸屬爭議，NHTSA與FAA都未明確接手。

特斯拉 與SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)16日前發布了特斯拉新款Roadster Rocket飛天電動跑車，立即震撼各界。然而同時也引發大問題：一輛能夠在空中飛行、懸浮，或是在三度空間往任何方向前進後退的車子，如果要監管，到底該由哪一個部門監管？哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)17日拿這個問題請教聯邦運輸部，官員都無法回答。

馬斯克稱Roadster Rocket為一款「飛行汽車」，並表示該車配備了「超高壓空氣氣囊」。馬斯克形容這是「全球最頂尖的汽車公司與全球最頂尖的火箭公司強強聯手」的成果。這款車預計將於2028年投入生產，不過其進度已比原計畫推遲了約10年。

受到技術和監管方面的挑戰所限，備受熱議的「飛行汽車」領域至今仍未能真正領證「起飛」。

特斯拉官網也明確指出，該款飛行汽車並未獲准在公共道路上行駛。此外，該車型還有一款「非飛行」版本，買家可在網上支付5000元訂金預購；但特斯拉官網顯示，配備「全套飛行系統」的Roadster Rocket將僅只開放給「受邀購買」的對象。

至於究竟由誰來判定這款飛行汽車是否安全呢？一位運輸部的高級官員在表達了對該型汽車是否能真正實現「飛翔」的疑慮之餘，也承認目前尚無定論。

在美國，負責車輛監管的單位是國家公路運輸安全管理局(NHTSA)，但它通常都將安全認證工作委託給汽車製造商。

NHTSA針對特斯拉的飛行汽車發布聲明指出：「儘管該車看起來似乎違反了物理定律，但製造商必須確保其不違反現行的『聯邦機動車安全標準』，而且駕駛必須遵守所有當地交通法規。NHTSA將繼續密切關注事態發展，並會果斷採取行動，以保障公眾行的安全。」

但是如果飛行汽車具備了離地「飛行」的能力並進入公共空域，那麼監管職責似乎就交到聯邦航空管理局(FAA)手上。不過FAA對CBS News表示：「特斯拉的這款車輛並不符合FAA對航空器的定義。」

在相關監管單位互踢皮球的同時，推出這款飛天汽車的特斯拉也未說明該公司是否在與任何監管單位進行合作。