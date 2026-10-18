特斯拉全自駕集體訴訟 遭上訴法院駁回

AI摘要 文章摘要整理： 美國第九巡迴上訴法院駁回加州特斯拉車主的集體訴訟認證，認為各買家接觸的FSD宣傳內容差異過大，但不影響案件本身持續審理。

聯邦上訴法院16日駁回了一項下級法院裁定，該裁定原先允許加州特斯拉 (Tesla )車主提出集體訴訟，指控這家電動車製造商在其全自動駕駛技術(Full Self-Driving，FSD)的功能上誤導消費者。

據路透報導，位於舊金山的聯邦第九巡迴上訴法院(9th US Circuit Court of Appeals)，其三人法官小組在判決中指出，由於每位買家在購車前實際看到的內容存在過多個案差異，因此原告無法繼續以集體訴訟的形式進行訴訟。

這項裁決對特斯拉而言目前為止是一項勝利。特斯拉此前曾敦促上訴法院，撤銷加州一名法官去年批准認證三組集體訴訟資格的裁定。這意味著，先前被下級法院歸為同一集體的數千名加州買家，暫時無法在單一案件中聯合進行訴訟。

這項裁決並未針對原告指控特斯拉涉嫌不實廣告的「實體訴訟」作出判決，案件目前仍在審理中。原告主張，特斯拉不實陳述其車輛具備全自動駕駛的硬體功能，進而誘使消費者花錢購買他們指控根本無法正常運作的軟體。

原告律師發布聲明指出，「我們認為合議庭未能完全體會本案的特殊背景，也忽視了硬體聲明在特斯拉行銷策略中所扮演的關鍵角色。」

特斯拉未針對此裁決立即做出回應；該公司先前已否認原告的指控。

在先前地方法院的審理中，加州北區聯邦地方法院法官(US District Judge)林萍(Rita Lin)去年裁定，數千名潛在買家很有可能都看過特斯拉官網上的聲明，即自2016年10月至今售出的車輛，均配備了實現全自動駕駛所需的硬體。

然而，由巡迴法官古爾德(Ronald Gould)、拜比(Jay Bybee)及布雷斯(Daniel Bress)組成的上訴合議庭表示，原告無法證明該集體中的每位成員，都看過這項被指控不實的宣傳內容。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)向法院遞交支持特斯拉的陳述書，要求上訴法院撤銷集體訴訟的認證裁定。美國商會指出，地方法院先前的裁定「恐讓企業與消費者承擔更高的訴訟成本，以應對範疇過廣且毫無根據的集體訴訟」。