承認DOGE失敗 馬斯克：解決國家赤字要靠AI

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克受訪承認政府效率部DOGE失敗，稱政府內部難以削減赤字，並主張未來只能靠AI與機器人解決國債問題。

SpaceX 和特斯拉(Tesla )執行長馬斯克 (Elon Musk)接受播客訪談時承認，他領導過的「政府效率部」(DOGE)實驗最終以失敗告終，證明「我們根本不可能從政府內部解決赤字問題」，他還說，「人工智慧(AI)和機器人，是解決國債的唯一途徑。」

政治新聞網站Axios在17日率先報導，馬斯克在訂於20日首播的全新播客節目「建設者與艾薩克森」(The Builders with Walter Isaacson)中，承認DOGE失敗，未來某屆政府或許可以利用日益強大的AI，再次嘗試解決國家赤字難題。

馬斯克向2023年授權傳記「馬斯克」作者艾薩克森(Walter Isaacson)表示，只靠削減開支無法解決國家赤字問題，無論是總統、眾院、參院或司法機構，都沒有削減開支的意願，「基本上，政府中沒有任何掌權者真的想要削減開支，只有保羅(Rand Paul，共和黨參議員)這類極少數例外。」

馬斯克說：「如果總統將此作為首要目標，或許我們還能做到；倘若你試圖解決赤字並杜絕浪費性支出，就會樹敵眾多。川普總統希望受人喜愛，他不喜歡有人因為經費被砍而打電話來抱怨。」

馬斯克還向艾薩克森承認，在白宮西翼的那段時光確實有些誘人。他形容：「怎麼說呢，感覺挺酷的……因為我就身處在橢圓形辦公室，親眼看著那些重大決策制定出來。」

馬斯克還坦承，自己「當時確實有些過了頭」，以至於離開自己公司太久。他說：「我應該退居幕後，待個一、兩個月就夠了，而不是在白宮待了整整四個月；我應該早一點回去專注投入AI領域。」

被問及川普第二任期開始一個月後，他在保守派政治行動會議(CPAC)舞台上揮舞電鋸的那一幕時，馬斯克說：「那真是個奇怪的周末」，「就別再提那些過去的事吧。」

Axios報導，艾薩克森甫於本周發出警告，蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)等個人電腦時代傑出創造者，若面對那些與人類控制脫鉤的自主AI代理(autonomous AI agents)，一定會保持高度警惕。