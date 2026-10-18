我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

分析：飛天車宣告特斯拉轉型 將大眾汽車市場讓給中國

編譯廖振堯／綜合報導
特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。(路透)
特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉以飛天跑車展示技術想像，但報導認為馬斯克已把重心轉向機器人與自駕車，等同放棄大眾汽車市場，讓中國車廠在成本與規模競爭中持續擴張。

特斯拉15日展示了新款Roadster Rocket「飛天跑車」，靠著壓縮空氣推進器在空中翻轉的功能令人嘆為觀止，也實現了馬斯克(Elon Musk)十年前的承諾。但人們很難相信這款跑車會在2028年如期投產，並具備馬斯克所描繪的所有功能，而它是否真的會飛似乎也已不是重點，只是再次顯示馬斯克已放棄為消費大眾設計汽車，特斯拉將致力轉型為機器人公司，把主流汽車市場拱手讓給中國。

華爾街日報17日報導，馬斯克已表示Roadster是特斯拉最後一款為人類駕駛推出的車型。他之前便曾暗示，中國汽車製造商實力雄厚，許多西方汽車製造商若沒有政府幫忙根本無法與之競爭。

長期擔任汽車行業顧問、在中國工作多年的鄧恩(Michael Dunne)表示，「中國汽車製造業將汽車商品化，降低了成本，無人能與之競爭，西方不是向上發展就是出局。西方汽車製造商正在轉型為未來的小眾品牌。」

而馬斯克並沒有把特斯拉的未來押在當個小眾汽車製造商。受馬斯克電動車願景的啟發，中國汽車產業迅速崛起，中國政府也將主導電動車塑造成國家使命，不僅是為了保障就業，更是為了建構軍民兩用產業體系，因為累積電動和電池技術也能大幅幫助國防科技軍備。

鄧恩指出，中國汽車產業受益於政府的大力支持，享受低利率貸款、免費土地、廉價能源、勞動力培訓等，形成一個規模龐大的工業機器，蠶食西方市場，商業管理顧問公司AlixPartners的一份報告顯示中國製造電動車比歐洲電動車成本低約1.1萬元。

曾幾何時，特斯拉的製造成本優勢讓美國汽車業高層頭痛不已。2024年初，換成馬斯克意識到了新的現實，他稱中國汽車製造商是世界上最具競爭力的對手，「他們將在中國以外的市場取得巨大成功，這取決於有哪些關稅或貿易壁壘。坦白說我認為如果沒有設立貿易壁壘，他們幾乎會摧毀世界上絕大多數其他汽車公司。」

這番言論最初被解讀為他支持對中國徵收關稅，但他後來表示自己並不支持。不過在那之後，他對人類駕駛汽車的興趣明顯減弱了，而是投入研發結合人工智慧和機器人汽車的Cybercab，Cybercab最近加入了特斯拉新興的機器人計程車車隊。幾天前，特斯拉宣佈在德州奧斯汀營運首月就生產了超過300輛Cybercab。

精華 FAQ

  • Roadster Rocket的亮相展示了壓縮空氣推進器與空中翻轉等炫技功能，也被解讀為馬斯克兌現舊承諾。但文章認為重點不只在車能否飛，而是特斯拉戰略已明顯轉向。

  • 因為馬斯克被指已不再把重心放在為一般消費者設計汽車，而是改做機器人公司與Cybercab。相較之下，中國車廠在政策、成本與量產效率上更具優勢，持續擴大全球競爭力。

  • 文章指出中國車廠受益於低利率貸款、免費土地、廉價能源與勞動力培訓，形成龐大工業機器，並讓電動車成本明顯低於歐洲同業，因而加速蠶食西方汽車市場。

電動車 馬斯克 特斯拉

上一則

承認DOGE失敗 馬斯克：解決國家赤字要靠AI

下一則

特斯拉「飛天跑車」歸誰管？ NHTSA和FAA都回應了

延伸閱讀

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看
特斯拉飛天跑車歸誰管？ NHTSA發聲了

特斯拉飛天跑車歸誰管？ NHTSA發聲了
中國輸了…特斯拉飛行跑車 何小鵬：非常酷 蔚來李斌：我們真沒有

中國輸了…特斯拉飛行跑車 何小鵬：非常酷 蔚來李斌：我們真沒有
中國車席捲阿根廷「市占率增5倍」 總統米雷伊：愛買什麼自己決定

中國車席捲阿根廷「市占率增5倍」 總統米雷伊：愛買什麼自己決定

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台