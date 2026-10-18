三分之二建商稱移民執法激增導致缺工 拉高成本、建案停擺

全國近三分之二建商表示，移民執法力度增強導致建築工人短缺，勞動成本暴增，以致許多建案停擺。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 移民執法今夏升高，導致美國建築業缺工擴大，建商稱工資與成本飆升、工期延誤，部分地區甚至流失七成勞動力。

房地產 市調業者「約翰勃恩斯研究調查公司」(John Burns Research & Consulting)9月調查顯示，近三分之二受訪建商稱，移民 執法導致勞工短缺，持此看法的比率高於3月的23%，更較去年同期13%大增。今夏聯邦移民官員突襲行動激增，嚴重衝擊房地產市場並拉高勞動成本、導致建案停擺。

東北佛羅里達建築商協會(Northeast Florida Builders Association)主席布蘭諾克(Scott Brannock)說，由於勞動力流失，全國性建商的工程進度無法達成預期以致於損失數十萬元。

全國建築商協會(National Association of Home Builders)9月調查也得到類似結論，勞動成本中間值較去年同期上漲4.2%。

移民逮捕行動去年對住宅建築業影響僅限德州南部等少數地區，今夏隨著逮捕力度拉至新高，影響大增，佛州傑克遜維爾(Jacksonville)地區成為住宅建築工人被捕重點區域，承包商估計約損失70%勞動力。整體影響已擴及全美，例如在印第安納州，移民掃蕩已導致25%住宅建築工人流失。

全國建築商協會數據顯示，2024年移民佔全美建築工人總數26%，創新高。

建商稱，移民執法人員經常攔下建材運送工人、突擊檢查工地；國土安全部發言人稱這麼做是為了打擊非法雇用網絡，這些網絡損害美國工人權益、破壞勞力市場穩定、威脅社區安全。

佛州建築承包商Construction Specialties of North Florida老闆哈克(David Hacker)說，有些建案可用工人減少70%，剩餘工人因而將收費翻倍，他還提供豐厚現金獎勵，使建築成本增加，但工期仍延誤。

建商和承包商並表示，許多工人因害怕而逃走。國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)6月報告顯示，移民暨海關執法局(ICE)每次逮捕平均導致七名疑似無證移民男性停止工作。

勞力短缺導致工資上升。佛州傑克遜維爾木工時薪之前約20元，如今漲至40到45元，平均2500平方呎的房屋框架搭建人工成本由1萬元增至2.5萬元至2.8萬元。