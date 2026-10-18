我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

三分之二建商稱移民執法激增導致缺工 拉高成本、建案停擺

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全國近三分之二建商表示，移民執法力度增強導致建築工人短缺，勞動成本暴增，以致許多...
全國近三分之二建商表示，移民執法力度增強導致建築工人短缺，勞動成本暴增，以致許多建案停擺。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

移民執法今夏升高，導致美國建築業缺工擴大，建商稱工資與成本飆升、工期延誤，部分地區甚至流失七成勞動力。

房地產市調業者「約翰勃恩斯研究調查公司」(John Burns Research & Consulting)9月調查顯示，近三分之二受訪建商稱，移民執法導致勞工短缺，持此看法的比率高於3月的23%，更較去年同期13%大增。今夏聯邦移民官員突襲行動激增，嚴重衝擊房地產市場並拉高勞動成本、導致建案停擺。

東北佛羅里達建築商協會(Northeast Florida Builders Association)主席布蘭諾克(Scott Brannock)說，由於勞動力流失，全國性建商的工程進度無法達成預期以致於損失數十萬元。

全國建築商協會(National Association of Home Builders)9月調查也得到類似結論，勞動成本中間值較去年同期上漲4.2%。

移民逮捕行動去年對住宅建築業影響僅限德州南部等少數地區，今夏隨著逮捕力度拉至新高，影響大增，佛州傑克遜維爾(Jacksonville)地區成為住宅建築工人被捕重點區域，承包商估計約損失70%勞動力。整體影響已擴及全美，例如在印第安納州，移民掃蕩已導致25%住宅建築工人流失。

全國建築商協會數據顯示，2024年移民佔全美建築工人總數26%，創新高。

建商稱，移民執法人員經常攔下建材運送工人、突擊檢查工地；國土安全部發言人稱這麼做是為了打擊非法雇用網絡，這些網絡損害美國工人權益、破壞勞力市場穩定、威脅社區安全。

佛州建築承包商Construction Specialties of North Florida老闆哈克(David Hacker)說，有些建案可用工人減少70%，剩餘工人因而將收費翻倍，他還提供豐厚現金獎勵，使建築成本增加，但工期仍延誤。

建商和承包商並表示，許多工人因害怕而逃走。國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)6月報告顯示，移民暨海關執法局(ICE)每次逮捕平均導致七名疑似無證移民男性停止工作。

勞力短缺導致工資上升。佛州傑克遜維爾木工時薪之前約20元，如今漲至40到45元，平均2500平方呎的房屋框架搭建人工成本由1萬元增至2.5萬元至2.8萬元。

精華 FAQ

  • 因為今夏聯邦移民執法與突襲行動明顯升高，許多工人因被捕或害怕而離開工地，近三分之二受訪建商因此認為勞工短缺加劇。

  • 勞力流失讓工期無法如期完成，部分建案停擺；同時工資快速上漲，傑克遜維爾木工時薪由20元漲至40到45元，人工與總成本都明顯增加。

  • 全國建築商協會指出，2024年移民占全美建築工人26%創新高；佛州傑克遜維爾承包商估計流失約70%勞動力，印第安納州也有25%工人消失。

移民 房地產

上一則

康乃爾性侵案韓裔被告 祖父曾任駐美大使 與柯林頓有交情

下一則

聽從ChatGPT醫療建議致嚴重精神疾病 華州男告OpenAI

延伸閱讀

期中選舉逼近 ICE加大抓捕 每日目標3000人每周1.9萬人

期中選舉逼近 ICE加大抓捕 每日目標3000人每周1.9萬人
未來10年美國「住房過剩」？ 學者點出3關鍵原因...

未來10年美國「住房過剩」？ 學者點出3關鍵原因...
ICE紐約、新澤西逮捕倍增 多無犯罪紀錄 法拉盛列熱點

ICE紐約、新澤西逮捕倍增 多無犯罪紀錄 法拉盛列熱點
移民專頁／有工卡 為何仍被ICE拘留

移民專頁／有工卡 為何仍被ICE拘留

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台