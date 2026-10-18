華盛頓州一名男子聽信聊天機器人ChatGPT提出的醫療建議，導致嚴重精神疾病被迫住院治療，於是決定控告OpenAI公司。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華盛頓州男子稱因長期聽信ChatGPT的用藥與停藥建議，導致精神疾病惡化並住院，遂向OpenAI提告，質疑AI涉入醫療決策的法律與安全風險。

華盛頓州一名男子聽信聊天機器人ChatGPT 提出的醫療建議，導致嚴重精神疾病被迫住院治療，於是決定控告科技公司OpenAI，也讓AI越俎代庖引發的醫療危機浮上檯面。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，39歲的羅森塔爾(David Rosenthal)指控ChatGPT協助選擇藥物、提供用藥劑量指導，甚至在原告選擇停藥時，給予安慰與鼓勵，因此以ChatGPT不具備醫療專家擁有的「執照、專業訓練或專業判斷能力」，違反加州 禁止無證行醫的法律規定，正式向舊金山民事法院提告。

原告在起訴書寫道：「若非ChatGPT反覆鼓勵與持續讚許，甚至在原告明確表示不願採納時，仍堅持勸說。」並強調：「其心理健康狀況原本不會急劇惡化，也不會被強制送入精神衛生機構，接受非自願住院治療，更不會遭受嚴重情緒困擾，導致原有精神狀況進一步失控。」

報導指出，原告有注意力不足過動症(ADHD)病史，飽受憂鬱症和雙相情感障礙折磨，2025年6月起使用ChatGPT作為輔助寫作工具，然而不久即對ChatGPT產生依賴，聽從其醫療建議與心理健康支援，2025年住院數周，即便出院後仍繼續採納ChatGPT醫療指導。

去年7月，原告詢問ChatGPT服用30毫克阿得拉爾(Adderall，興奮類藥物)後，是否可再服用抗組織羥嗪(Hydroxyzine)，ChatGPT當時告知此兩種藥物沒有排斥作用，甚至主張「白天服用一顆(25毫克)毫無問題」；另外當原告打算停用醫師開立的藥物時，ChatGPT告訴原告「完全有權停藥」並主動提出停藥規畫。

由於ChatGPT設計目的就是用戶參與度最大化，容易引發安全疑慮，賓漢姆頓大學(Binghamton University)最新論文指出，AI回答健康問題有時會提供不正確或假資訊：「當AI提供的指導造成傷害時，平台以外沒有任何紀錄可循，用戶也缺乏檢舉管道，獨立研究人員也無法評估後果。」

因此原告律師事務所合夥人蓋斯勒(Sam Geisler)主張OpenAI設計的聊天機器人有缺陷且未就潛在風險發布警告：「一旦造成任何可預見的傷害或構成不合理危險，必須承擔相對責任。」