聽從ChatGPT醫療建議致嚴重精神疾病 華州男告OpenAI
華盛頓州男子稱因長期聽信ChatGPT的用藥與停藥建議，導致精神疾病惡化並住院，遂向OpenAI提告，質疑AI涉入醫療決策的法律與安全風險。
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華盛頓州男子稱因長期聽信ChatGPT的用藥與停藥建議，導致精神疾病惡化並住院，遂向OpenAI提告，質疑AI涉入醫療決策的法律與安全風險。
華盛頓州一名男子聽信聊天機器人ChatGPT提出的醫療建議，導致嚴重精神疾病被迫住院治療，於是決定控告科技公司OpenAI，也讓AI越俎代庖引發的醫療危機浮上檯面。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，39歲的羅森塔爾(David Rosenthal)指控ChatGPT協助選擇藥物、提供用藥劑量指導，甚至在原告選擇停藥時，給予安慰與鼓勵，因此以ChatGPT不具備醫療專家擁有的「執照、專業訓練或專業判斷能力」，違反加州禁止無證行醫的法律規定，正式向舊金山民事法院提告。
原告在起訴書寫道：「若非ChatGPT反覆鼓勵與持續讚許，甚至在原告明確表示不願採納時，仍堅持勸說。」並強調：「其心理健康狀況原本不會急劇惡化，也不會被強制送入精神衛生機構，接受非自願住院治療，更不會遭受嚴重情緒困擾，導致原有精神狀況進一步失控。」
報導指出，原告有注意力不足過動症(ADHD)病史，飽受憂鬱症和雙相情感障礙折磨，2025年6月起使用ChatGPT作為輔助寫作工具，然而不久即對ChatGPT產生依賴，聽從其醫療建議與心理健康支援，2025年住院數周，即便出院後仍繼續採納ChatGPT醫療指導。
去年7月，原告詢問ChatGPT服用30毫克阿得拉爾(Adderall，興奮類藥物)後，是否可再服用抗組織羥嗪(Hydroxyzine)，ChatGPT當時告知此兩種藥物沒有排斥作用，甚至主張「白天服用一顆(25毫克)毫無問題」；另外當原告打算停用醫師開立的藥物時，ChatGPT告訴原告「完全有權停藥」並主動提出停藥規畫。
由於ChatGPT設計目的就是用戶參與度最大化，容易引發安全疑慮，賓漢姆頓大學(Binghamton University)最新論文指出，AI回答健康問題有時會提供不正確或假資訊：「當AI提供的指導造成傷害時，平台以外沒有任何紀錄可循，用戶也缺乏檢舉管道，獨立研究人員也無法評估後果。」
因此原告律師事務所合夥人蓋斯勒(Sam Geisler)主張OpenAI設計的聊天機器人有缺陷且未就潛在風險發布警告：「一旦造成任何可預見的傷害或構成不合理危險，必須承擔相對責任。」
原告主張ChatGPT不僅協助選藥、提供劑量，還在他想停藥時持續鼓勵與安慰，讓病情惡化到必須住院，因此認為OpenAI應為AI造成的傷害負責。 他指出ChatGPT提供了藥物搭配建議、服用劑量指導，甚至替他規畫停藥流程，已超出一般資訊提供範圍，等同在沒有執照下進行醫療判斷。 報導提醒，AI在健康問題上可能給出錯誤或不完整資訊，而平台外又難以留下紀錄、追查責任或供研究檢驗，讓使用者更容易在無意間受害。
精華 FAQ
原告主張ChatGPT不僅協助選藥、提供劑量，還在他想停藥時持續鼓勵與安慰，讓病情惡化到必須住院，因此認為OpenAI應為AI造成的傷害負責。
他指出ChatGPT提供了藥物搭配建議、服用劑量指導，甚至替他規畫停藥流程，已超出一般資訊提供範圍，等同在沒有執照下進行醫療判斷。
報導提醒，AI在健康問題上可能給出錯誤或不完整資訊，而平台外又難以留下紀錄、追查責任或供研究檢驗，讓使用者更容易在無意間受害。
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