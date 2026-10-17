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馬斯克打造飛天車 分析：特斯拉把大眾汽車市場讓給中國

編譯廖振堯／即時報導
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特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。(美聯社)
特斯拉15日展示新款Roadster Rocket飛天電動跑車。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉發表飛天跑車Roadster Rocket，引發話題，但分析認為馬斯克已不再押注大眾汽車市場，而是轉向機器人與自駕車，同時讓中國車廠在全球競爭中持續擴張。

特斯拉15日展示了新款Roadster Rocket「飛天跑車」，靠著壓縮空氣推進器在空中翻轉的功能令人嘆為觀止，也實現了馬斯克(Elon Musk)十年前的承諾。但人們很難相信這款跑車會在2028年如期投產，並具備馬斯克所描繪的所有功能，而它是否真的會飛似乎也已不是重點，只是再次顯示馬斯克已放棄為消費大眾設計汽車，特斯拉將致力轉型為機器人公司，把主流汽車市場拱手讓給中國。

華爾街日報17日報導，馬斯克已表示Roadster是特斯拉最後一款為人類駕駛推出的車型。他之前便曾暗示，中國汽車製造商實力雄厚，許多西方汽車製造商若沒有政府幫忙根本無法與之競爭。

長期擔任汽車行業顧問、在中國工作多年的鄧恩(Michael Dunne)表示，「中國汽車製造業將汽車商品化，降低了成本，無人能與之競爭，西方不是向上發展就是出局。西方汽車製造商正在轉型為未來的小眾品牌。」

而馬斯克並沒有把特斯拉的未來押在當個小眾汽車製造商。受馬斯克電動車願景的啟發，中國汽車產業迅速崛起，中國政府也將主導電動車塑造成國家使命，不僅是為了保障就業，更是為了建構軍民兩用產業體系，因為累積電動和電池技術也能大幅幫助國防科技軍備。

鄧恩指出，中國汽車產業受益於政府的大力支持，享受低利率貸款、免費土地、廉價能源、勞動力培訓等，形成一個規模龐大的工業機器，蠶食西方市場，商業管理顧問公司AlixPartners的一份報告顯示中國製造電動車比歐洲電動車成本低約1.1萬元。

曾幾何時，特斯拉的製造成本優勢讓美國汽車業高層頭痛不已。2024年初，換成馬斯克意識到了新的現實，他稱中國汽車製造商是世界上最具競爭力的對手，「他們將在中國以外的市場取得巨大成功，這取決於有哪些關稅或貿易壁壘。坦白說我認為如果沒有設立貿易壁壘，他們幾乎會摧毀世界上絕大多數其他汽車公司。」

這番言論最初被解讀為他支持對中國徵收關稅，但他後來表示自己並不支持。不過在那之後，他對人類駕駛汽車的興趣明顯減弱了，而是投入研發結合人工智慧和機器人汽車的Cybercab，Cybercab最近加入了特斯拉新興的機器人計程車車隊。幾天前，特斯拉宣佈在德州奧斯汀營運首月就生產了超過300輛Cybercab。

精華 FAQ

  • 這款新Roadster以壓縮空氣推進器展現空中翻轉能力，延續馬斯克十年前的承諾，雖然視覺效果驚人，但能否如期在2028年量產仍備受質疑。

  • 因為馬斯克表示Roadster可能是最後一款為人類駕駛設計的車，之後重心將轉向Cybercab、機器人與AI相關業務，顯示特斯拉不再以主流乘用車為核心。

  • 文章指出中國車廠受惠於政府支持、低成本供應鏈與規模化生產，電動車成本明顯低於歐洲競爭者，迫使西方車企若無保護措施，恐只能退守小眾市場。

電動車 馬斯克 特斯拉

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