我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

特斯拉飛天跑車歸誰管？ NHTSA發聲了

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉15日發表延宕近10年的次世代Roadster電動跑車。（路透 / 特斯拉...
特斯拉15日發表延宕近10年的次世代Roadster電動跑車。（路透 / 特斯拉）

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉新款Roadster Rocket宣稱具飛行能力，但美國NHTSA與FAA都未明確接手監管，這款車的安全認證與法規歸屬仍充滿爭議。

特斯拉SpaceX執行長馬斯克15日發表新款Roadster Rocket跑車，稱這是一輛配備「超高壓儲氣罐」的「飛天跑車」，也是「全球最優秀汽車公司與全球最優秀火箭公司合作的成果」。不過，究竟由誰監管能夠飛行、懸浮或違反重力定律的汽車？CBS新聞網詢問美國運輸部官員，卻未獲得明確答案。

Roadster量產時程已延後約10年，預計2028年投產，但技術及監管挑戰迄今仍阻礙飛天汽車產業起飛。特斯拉網站指出，配備「完整飛行系統」的Rocket版本尚未獲准在公共道路使用，且僅透過邀請方式提供。

一名運輸部資深官員也承認，目前尚不清楚由誰負責認定Roadster的安全性，並對這款車能否真正起飛表示懷疑。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）通常負責監管車輛，但由汽車製造商自行進行安全認證。NHTSA在聲明中表示：「雖然這款車輛看起來可能違反物理定律，但製造商必須確保車輛符合適用的聯邦機動車輛安全標準，駕駛人也必須遵守所有地方交通法規。NHTSA將持續關注情況，並會毫不猶豫地採取行動，以保護道路使用者的安全。」

如果Roadster未來能夠離地「行駛」，並開放公眾使用，監管責任似乎就會轉移至負責監管航空器的美國聯邦航空總署（FAA）。不過，FAA表示：「特斯拉這款車輛不符合FAA對航空器的定義。」CBS新聞網已聯繫特斯拉，詢問該公司正與哪些政府機構合作。

精華 FAQ

  • 馬斯克將這款車描述為配備超高壓儲氣罐的「飛天跑車」，並稱其結合特斯拉與SpaceX技術成果，主打可飛行、懸浮甚至挑戰重力的概念。

  • 一般情況下由NHTSA負責車輛監管，但若Roadster未來真的能離地行駛並對公眾開放，監管責任可能轉向FAA；然而FAA已表示它不符合航空器定義。

  • Roadster量產已延後約10年，預計2028年投產，但飛行技術、公共道路使用許可與安全認證都尚未釐清，連運輸部官員也質疑它是否真能起飛。

特斯拉 SpaceX 火箭

上一則

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

下一則

年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知

延伸閱讀

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看
特斯拉跑車Roadster飛起來了 量產要等2028年 訂金5萬美元

特斯拉跑車Roadster飛起來了 量產要等2028年 訂金5萬美元
別只關注特斯拉Roadster 保時捷全新概念超跑Mission S同日亮相

別只關注特斯拉Roadster 保時捷全新概念超跑Mission S同日亮相
科技股賣壓重 費半跌逾2% 特斯拉憑飛天車逆勢漲

科技股賣壓重 費半跌逾2% 特斯拉憑飛天車逆勢漲

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我