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美墨邊境疑偷渡船沉沒 16人獲救11失蹤

編譯盧炯燊／綜合報導
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墨西哥下加利福尼亞州外海的太平洋海域，16 日發生疑似偷渡船沉沒事件，美國海岸防...
墨西哥下加利福尼亞州外海的太平洋海域，16 日發生疑似偷渡船沉沒事件，美國海岸防衛隊出動直升機救起16人，仍有11人失蹤。圖為海防隊HH-65A型直升機海上救難演練情形。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

墨西哥下加利福尼亞外海一艘疑似偷渡船沉沒，USCG救起16人但仍有11人失蹤，搜救行動持續，事故原因尚未明朗。

墨西哥下加利福尼亞州(Baja California)外海的太平洋海域，16日發生疑似偷渡船沉沒事件，美國海岸防衛隊(USCG)救起16人，仍有11人失蹤。

據美聯社報導，事發地點在墨西哥恩森那達(Ensenada)以西約140哩的太平洋海域，海岸防衛隊16日凌晨1時左右接到求救信號，報稱有船隻在該水域遇險沉沒，其後又收到報告指有27人落水。

駐防聖地牙哥的USCG馬上派出直升機，扺達現場時只發現部分船隻殘骸，據信船隻已沉沒海底，機組員同時發現有多人在海面飄浮，「他們互相抓住彼此，抓住漂浮物掙扎，最終獲救。」

海防隊上尉坦布里尼(Santiago Tamburini) 說，求救信號是由出事船隻發出，在獲救的16人裡，兩人情況危急，另有一人在海中遭沙魚咬傷，全部都送往聖地牙哥醫院。獲救者中有兩人是墨西哥公民，其他人的國籍暫時未悉。

據其中一名獲救者表示，出事船隻上當時共載有27人，依此推算目前仍有11人失蹤，海防隊與海軍出動兩架直升機、一架固定翼飛機、一艘巡邏艇及一艘海軍作戰艦艇在出事海域搜尋；駐恩塞納達的墨西哥海軍也參與搜救。直到16日上午搜救行動仍在繼續進行。

坦布里尼指出，船隻沉沒的海域是偷渡客的熱門路線，但也常有漁船及遊艇經過，暫時不知道沉沒的船隻在該海域目的，或是打算前往哪個地方；也不清楚該它究竟是迷航、引擎故障、或是遭遇大浪。

國家氣象局(NWS)聖地牙哥辦事處指出，16日凌晨船隻出事時，水面風力較大，北風及西北風的風速約為10節(約時速11.5哩)，浪高5呎，水溫68華氏度，都屬於這個季節的正常現象。

為了避開陸路走線被逮捕，愈來愈多偷渡客轉向海路，結果偷渡船隻翻覆沉沒及致命意外頻傳。2025年5月一艘偷渡船在美墨邊境以北海岸附近翻覆，造成3人死亡。 2023年一艘船隻在聖地牙哥海灘傾覆，造成8人死亡，是美國海岸最嚴重的偷渡事故之一。

精華 FAQ

  • 根據報導，船上原估有27人落水，USCG已救起16人，但仍有11人失蹤。獲救者中有2人情況危急，另有1人遭沙魚咬傷。

  • USCG在接獲凌晨1時左右的求救信號後，從聖地牙哥派出直升機，並與海軍調派2架直升機、1架固定翼飛機、1艘巡邏艇及1艘作戰艦艇搜尋。

  • 事發海域是偷渡客常走的海路，但也可能受漁船或遊艇影響。近年因躲避陸路查緝，更多人改走海路，導致翻覆與死亡事故頻傳。

墨西哥 偷渡 聖地牙哥

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