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MLB道奇世界大賽三連霸夢碎 釀酒人拚隊史首冠

記者陳宛晶／綜合報導
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釀酒人隊在國聯冠軍賽以直落四教訓豪門球團道奇隊，時隔44年再闖世界大賽。釀酒人投...
釀酒人隊在國聯冠軍賽以直落四教訓豪門球團道奇隊，時隔44年再闖世界大賽。釀酒人投手米澤羅斯基(Jacob Misiorowski)向觀眾脫帽致意。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人從0:4落後逆轉道奇，國聯冠軍賽4戰橫掃晉級世界大賽，讓道奇三連霸夢碎，大谷翔平雖轟出三分砲仍難挽敗局。

光是淘汰道奇隊還不夠，釀酒人隊用最狠的方式教訓這支團隊薪資4.12億元的豪門球隊，15日晚間從0：4落後打到6：4逆轉贏球，給了道奇希望後再爆踩一腳，釀酒人在國聯冠軍賽直落四過關，時隔44年再闖世界大賽，道奇三連霸夢碎。

道奇背水一戰打線變陣，讓大谷翔平回歸熟悉的第一棒，也在第二局看見神效，先靠塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）3安串連得分，大谷補上三分砲，一棒擴大為4：0領先。

大谷前一次開轟已是8月19日，例行賽最後18場、季後賽前7場都未開砲，這25場合計111打席、92打數，今天以關鍵三分砲、時隔58天開轟回應總教練羅伯茲（Dave Roberts）的信任，大谷的情緒也完全表露，霸氣丟開球棒，高舉雙手、握拳振奮。

道奇先握優勢卻很快夢醒，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）開賽10上10下後急轉直下，第四局保送圖朗（Brice Turang），康崔拉斯（William Contreras）、包爾斯（Jake Bauers）兩支場地二壘打，追近到2：4。第五局弗里克（Sal Frelick）保送加盜壘站上得點圈，漢米爾頓（David Hamilton）敲安，道奇僅剩1分領先，也在此時決定換投。

菲利普斯（Evan Phillips）接手壞球連發，面對圖朗連3壞球後故意四壞，對康崔拉斯仍是保送，再將滿壘交給維西亞（Alex Vesia），結局還是保送包爾斯，讓釀酒人擠回追平分。史考特（Tanner Scott）第六局再挨米契爾（Garrett Mitchell）的陽春砲，至此道奇又陷入這波系列賽熟悉的落後境地。

道奇第六到八局都有長打，卻都空手而歸，包括大谷在七局下吞下單場第3K，1分落後看似很近卻摸都摸不到，反而是釀酒人在九局上由漢米爾頓敲陽春砲擴大領先，形同宣告道奇死刑的一棒。

道奇去年完成二連霸，在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，今年劇情徹底翻轉，遭到團隊薪資幾乎只有自身三分之一的釀酒人（1.42億美元）清盤，自1998到2000年洋基隊後，還無球隊可以完成三連霸。

面對季中補強史庫柏（Tarik Skubal）、滿手王牌的道奇，釀酒人的關鍵一擊毫不手軟，讓美媒「道奇摧毀棒球」的言論不再成立，直落四挺進世界大賽將挑戰隊史第一冠，而對手美聯冠軍戰線目前才到中段，守護者隊以2勝1敗領先光芒隊，其中光芒也是0冠球隊。

精華 FAQ

  • 釀酒人靠著不斷施壓與關鍵安打，在系列賽4戰全勝直落四淘汰道奇，並在首戰大比分落後下仍完成逆轉，展現投打兩端的穩定與韌性。

  • 大谷翔平回到第一棒後，在第二局轟出三分砲，一度幫道奇拉開到4:0領先，也是他睽違58天再度開轟，但球隊後續守不住優勢，最終仍遭翻盤。

  • 對道奇而言，這代表三連霸夢碎，也結束去年二連霸後的衛冕企圖；對釀酒人而言，則是隊史睽違44年再闖世界大賽，將繼續挑戰隊史首冠。

道奇 MLB 世界大賽

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