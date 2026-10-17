愛達荷高中生群聊涉威脅性侵女同學 民意沸騰

廷伯萊高中學生與家長表示，自從該校美式足球隊聊天群組對話截圖曝光後，相關球員已從校園消失，原訂9日舉行的「校友返校日」球賽臨時取消。(取自Timberline Wolves Football臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 愛達荷州廷伯萊高中足球隊群聊爆出對女學生的性暴力威脅後，引發學生罷課、家長抗議與警方及學區多方調查。

華盛頓郵報 16日報導，愛達荷州 波伊西(Boise)廷伯萊高中(Timberline High School)美式足球隊聊天群組傳出對一名女學生做出暴力威脅，揚言「把她吊在路燈上，讓大腦被鳥啄個幾天」、「你以為康乃爾大學案件很糟糕嗎？且拭目以待我們的作法」，消息傳出之後學生發動罷課抗議，社區居民要求究責，連署網站Change.org則有1萬4000多名網友要求學校負起責任。

廷伯萊高中學生與家長表示，自從美式足球隊聊天群組對話截圖曝光後，相關球員已從校園消失，原訂9日舉行的「校友返校日」(Homecoming)球賽臨時取消。

廷伯萊高中學生對學校發起罷課抗議，獲得另一所高中學生跟進以示聲援。

報導指出，波伊西警察局已經展開刑事調查，廷伯萊高中也展開內部調查，學區本周則根據「教育法修正案第九條」(Title IX)啟動調查。學區理事會12日聽取申訴之後發表聲明說，學校系統正在確保受害者的人身安全，對於這起事件正在調查並做出懲處。

不過，學區以隱私考量與調查仍在進行中為由，並未透露有幾名球員將受到懲罰。

廷伯萊高中位於波伊西東南部，學生約1300人，社區以白人、中產階級上層家庭為主。

在Change.org發起連署活動的廷伯萊高中學生艾莉·霍爾(Ellie Hall)在連署聲明寫道：「這不只是單一事件，而是凸顯了需要立即關注並解決的一種行為模式。」她表示，「男性圈」(manosphere)、「有毒的男子氣概」(toxic masculinity)觀念如今在網路上變得日漸流行。

愛達荷州波伊西(Boise)廷伯萊高中(Timberline High School)美式足球隊聊天群組傳出對一名女學生做出暴力威脅，消息傳出之後學生發動罷課抗議，社區居民要求究責。示意圖。(路透)

報導指出，一名女學生10月2日在母親陪同下，前往廷伯萊高中向教職人員出示Snapchat群組聊天對話截圖，內容關於一名球隊球員與女同學感情糾紛問題。球員七嘴八舌議論如何對待這名女學生，使用「賤人」、「淫婦」等字眼，一名球員則寫道：「她絕對會鬧到被我們所有人搞，你以為康乃爾大學案件很糟糕嗎？且拭目以待我們的作法。」

教職人員與學區行政部門開會討論因應措施，校長萊特(Chad Wright)成立危機處理小組。不過，廷伯萊高中百餘名學生兩天之後罷課抗議，高舉標語寫道「強暴不是玩笑」、「保護校園安全」。

受害女學生透過TikTok帳號分享一張搭乘飛機的照片表示，遭到多年霸凌之後，已決定放棄實體校園生活。