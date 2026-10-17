川普2.0財赤逼2兆 缺口5年最大

聯邦財政部。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國2026財年赤字達1.99兆元、創疫情以來最高，主因為支出創高、利息成本上升及關稅收入下滑，使川普政府的降赤字目標受挫。

財政部 16日公布數據顯示，2026財年預算赤字增加了2170億元，逼近2兆元大關；關稅退款、償債支出、軍費開支、社會安全項目支出，使得預算缺口達到五年來最大，創下新冠疫情 以來的最高水準，遠遠超過了川普 政府削減開支政策所降低的支出。

路透、紐約時報報導，截至9月30日的財年是川普總統第二任期的第一個完整預算年度，赤字為1.99兆元，高於2025財年的1.78兆元。這是自2021財年2.77兆元以來最大的赤字，當時新冠疫情推動鉅額救濟支出，該年為有史以來第三大年度赤字。

2026財年的總收入達到創紀錄的5.40兆元，比2025財年的5.24兆元增加1690億元或3%。個人所得稅收入成長，主要得益於薪資上漲；2025年稅改法案擴大了企業投資抵扣額度，因此企業所得稅收入下降。

2026財年的支出也創紀錄，達到7.40兆元，比2025財年的7.01兆元增加3860億元或6%。國會預算辦公室(CBO)上周表示，由於社會安全福利、軍人津貼成本不斷增長，美國的支出大幅增加。長期利率上升導致2025年利息成本增加超過1000億元。

美國國債在8月突破了40兆元大關，償債支出達到創紀錄的1.36兆元，增加了1440億元或12%，此支出類別現在僅次於社會安全金、紅藍卡(Medicare，聯邦醫療保險)與白卡(Medicaid，聯邦醫療補助計畫)。

缺口擴大的另一個因素為最高法院今年做出裁決，取消了川普上任第一年徵收的大部分關稅，導致淨關稅收入下降了220億元，還需退還關稅1450億元，導致淨關稅收入下降11%至約1730億元。

全年國防開支成長6%至9170億元，一位財政部官員表示，目前尚不清楚增加的支出中有多少可歸因於伊朗戰爭。

2026財年最後一個月，財政部報告為赤字270億元，而去年同期為盈餘1980億元。年度赤字擴大打擊了財政部長貝森特(Scott Bessent)的財政目標，他上任之初曾表示目標是將赤字占國內生產毛額(GDP)的比率降至3%，該指標在2024年從6.3%降至2025年的5.9%之後，今年又回升至6%以上。

利率上升加劇了財政困境，而國債市場利率愈高，政府就愈難籌措支付這些利息支出的資金。