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哈佛靠SpaceX投資大豐收 台積電躍第2大持股 年賺27.1%財務壓力仍緊

編譯劉忠勇／綜合外電
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哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27....
哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27.1%，資產增至創紀錄的680億美元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

哈佛校產基金靠SpaceX、上市股票與避險基金大賺，年報酬率達27.1%，但聯邦研究經費受限、營運仍有缺口，財務壓力未解。

哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27.1%，資產增至創紀錄的680億美元。不過，投資大豐收仍難完全抵銷川普政府削減研究經費及增稅的衝擊，校方也警告，不能指望年年重現高額報酬。

哈佛周四公布，截至6月底的2026會計年度，捐贈基金資產增加約110億美元，創2021年以來最佳年度投資表現，也遠高於美國大型大學校產基金扣除費用前約19%的報酬率中位數。

負責管理校產基金的哈佛管理公司執行長納瓦卡（NP "Narv" Narvekar）說，這次「出色」的表現，主要來自創投、上市股票及避險基金。彭博彙整資料顯示，哈佛基金過去十年年化報酬率約11%。

SpaceX投資報酬亮眼 創投布局也有風險

哈佛近年加重私募股權布局，這類資產占投資組合的比重，已從五年前的34%升至46%。其中，著重年輕及快速成長企業的創投與成長型股權投資，比重從一年前的24%增至31%。

這些投資過去幾年曾拖累績效，今年卻隨未上市科技公司估值大漲而翻身。哈佛截至6月底持有價值逾20億美元的SpaceX股票，是投資獲利的重要來源。

哈佛這一年度另新增台積電ADR732022股，持股市值增至3.50億美元，成為第二大持股。因申報13F未揭露交易成本，無法確認台積電對績效的貢獻。

但高度集中於創投，也讓未來報酬更受科技公司估值影響。服務校產基金的科技公司Institutional LPs創辦人凱西（Philip Casey）說，哈佛今年積極承擔風險的策略大獲成功，但AI熱潮及集中的創投布局，也可能成為弱點，這類投資的情勢可能迅速逆轉。

納瓦卡同樣提醒：「超高報酬之後，短期報酬有時可能偏低，甚至轉為負值。」他說，這不是預測市場，而是評估投資組合風險時，必須留意的歷史規律。他也重申，仍計畫退休。

投資賺得多 不代表校方能自由花用

哈佛本年度出現約1億美元盈餘，扭轉前一年度約同額的虧損。但校方說，若未凍結徵才、透過自然離職及組織調整縮減人力，年度收支仍會赤字。全年薪資支出減少1.04億美元，降幅3.8%。

川普政府以校園反猶太主義等問題為由，試圖凍結數十億美元聯邦研究經費，並限制國際學生。哈佛提告後，已在兩案取得聯邦法院有利裁決，但上訴仍在進行，政府也持續展開新調查。

哈佛約四成營運收入來自校產基金，但許多捐款附有指定用途，投資獲利無法全數自由動用。校方說，強勁報酬既不會立即帶來可靈活運用的資金，也無法單靠投資解決經常性收支缺口。

哈佛本年度募得15億美元捐款，比前一年增加約2億美元；其中，可立即使用的捐款達創紀錄的6.4億美元。不過，校方強調，這些資源只能協助因應衝擊，無法長期取代支應教學與研究的穩定收入。

精華 FAQ

  • 主要來自創投、上市股票與避險基金表現強勁，尤其SpaceX等未上市科技資產估值大漲，帶動基金資產增加約110億美元，規模升至680億美元。

  • SpaceX是哈佛投資獲利的重要來源，持股價值逾20億美元；台積電ADR則在今年新增732022股後，市值升至3.50億美元，成為第二大持股。

  • 因為許多捐款有指定用途，投資收益不能全數自由動用，加上川普政府削減研究經費與增稅衝擊仍在，校方即使有盈餘，年度收支仍可能赤字。

哈佛大學 SpaceX 台積電

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