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OpenAI外籍工程師偷裝竊聽器 科技領袖：涉國安風險

記者顏伶如／綜合報導
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受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下疑似偷裝竊聽器。...
受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下疑似偷裝竊聽器。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI外籍工程師涉在總部偷裝竊聽器遭FBI逮捕後，矽谷再掀外籍人才與國安風險爭論，科技界一方面依賴全球AI人才，另一方面也擔憂間諜滲透。

華盛頓郵報15日報導，沙烏地阿拉伯籍工程師阿爾福贊(Abdulrahman Alfozan)涉嫌在OpenAI總部偷裝竊聽器遭聯邦調查局(FBI)逮捕，案發後再度引起民眾對於美國科技公司遭外國間諜滲透的擔憂。矽谷在全球人工智慧(AI)競賽當中高度依賴海外人才，但某些科技領袖表示，雇用外籍人士涉及國家安全風險。

報導指出，從履歷看來，阿爾福贊是矽谷最搶手的AI人才，其領英(LinkedIn)個人介紹顯示，他就讀麻省理工學院(MIT)，曾在Meta擔任工程師，後來拿到綠卡，去年在OpenAI獲得中階職位。

阿爾福贊被捕引發矽谷國際人才的風險疑慮，這些外籍員工通常來自正在跟美國爭奪AI超級大國地位的國家。

川普總統上周頒發美國國家科學獎章(National Medal of Science)給六位科技巨頭黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克(Elon Musk)、布林(Sergey Brin)、納德拉(Satya Nadella)、戴爾(Michael Dell)，川普稱他們是「國寶」，六人當中有五人是移民。

多國正在爭奪AI主導地位之際，某些矽谷高層主管認為，美國要想贏得這場AI競賽，就必須從世界各地招募更多頂尖人才。

今年4月，OpenAI國家安全團隊高級成員卡特里娜·穆里根(Katrina Mulligan)在國會山莊一場活動上，呼籲科技公司要幫外籍員工提供盡快獲得美國公民身分的途徑，因為外籍員工是「國家戰略資產」(national strategic asset)。她說，OpenAI有相當比率的員工不是美國公民，其中包括中國籍人士。

她說，全球300名頂尖AI研究人員當中，只有一半是美國人。

其他產業領袖與國會議員長期以來批評科技公司雇用大量外籍員工損害美國人的利益，而且成為中國間諜活動的溫床。

國防科技公司安杜里爾(Anduril)執行長拉奇(Palmer Luckey)與紅杉資本(Sequoia Capital)風險投資師馬奎爾(Shaun Maguire)14日都在社群平台X呼籲科技界應該專注於雇用美國公民。

馬奎爾發文寫道：「面對外國諜報手段時，矽谷展現出極大的包容與天真。」

曾在拜登政府任職國家安全委員會的「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深研究員麥奎爾(Chris McGuire)表示，隨著科技競爭加劇，狀況變得更加複雜，「對於美國與中國以外的國家來說，提升能力最快也最便宜的辦法就是用偷的。」

精華 FAQ

  • 報導指稱，沙烏地阿拉伯籍工程師阿爾福贊在OpenAI總部偷裝竊聽器，因而遭FBI逮捕。案件被視為可能涉及竊密或蒐集內部資訊，也讓外界更關注科技公司內部安全。

  • 因為矽谷高度依賴海外AI人才，而部分科技領袖認為，外籍員工若來自與美國競爭AI主導權的國家，可能帶來滲透或間諜風險，尤其在科技競爭加劇下更受重視。

  • 一方認為外籍人才是美國AI競爭力的重要來源，應加速提供公民身分途徑；另一方則主張應優先雇用美國公民，避免企業成為外國間諜活動的溫床，雙方立場分歧明顯。

OpenAI 矽谷 Meta

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