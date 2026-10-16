阻止2萬「可能非公民」選票 司法部告加州官員

司法部一份名單指稱加州的登記選民中有2萬個姓名「可能」是非公民，要求加州選務官員不得寄發選票給這些人，遭到加州政府拒絕配合後，向法院提出告訴。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府告上法院，要求加州暫停計算2萬名疑似非公民寄回的郵寄選票；加州則指聯邦未提供證據，並稱投票已開始。

川普 政府15日起訴加州 選舉官員，要求法官禁止加州政府計算聯邦政府認定「可能」為非公民選民所寄出的11月期中選舉郵寄選票，直到能夠確認排除其移民身分為止。

此前，司法部 稱加州官員未能在48小時內審查一個包含2萬個姓名的加密隨身碟。聯邦政府稱，名單上的這些人可能是非公民，但他們都收到了參加11月3日選舉的選票。但加州州務卿韋伯(Shirley Weber)表示，聯邦政府並未能提供任何證據支持這項說法。加州政府會向所有註冊選民寄出選票。

司法部一位資深官員在本周稍早曾致函加州，威脅稱如果加州不配合，將採取法律行動。隨後，聯邦政府提起了訴訟。

聯邦政府並未具體說明這2萬名選民集中在哪些地區，但洛杉磯郡選民登記官洛根(Dean Logan)的辦公室在一份聲明中證實，已在13日收到該名單；洛根名列司法部提告的被告名單上。

根據加州州務卿辦公室數據，洛杉磯郡約有600萬選民，其中約一半是註冊民主黨人。加州全州共有超過2300萬登記選民，有不少選區都面臨競爭激烈的國會席位爭奪戰，這些選舉結果可能決定川普總統任期最後兩年內，將會由哪個政黨掌控眾議院。

州務卿韋伯在一封回覆司法部的信函中表示，聯邦政府未能提供支持其加州選民名冊上有2萬個非公民姓名指控的證據。她引用聯邦政府最初聲稱內華達州選民名冊上有近1.6萬名疑似非公民的案例，但內華達州最終認定所有被標記的人實際上都是美國公民。

她也指出，加州的投票已經開始。民主黨籍的韋伯表示，司法部「要求採取前所未有的措施，威脅數萬加州選民的投票權，且至今仍未解釋或提供這些措施所依據的信息或方法。」韋伯也同樣名列司法部被告名單上。

司法部在訴訟中稱，聯邦政府曾試圖與加州「合作」，以識別在該州登記投票的非公民，但「加州並未為此做出任何實質努力。」