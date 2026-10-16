補助被砍、官司纏身 哈佛基金仍增至680億

儘管聯邦補助被大幅刪減，且與川普政府曠日廢時的法律戰花費驚人，但哈佛大學的捐贈基金不減反增，目前已達約680億元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 哈佛雖遭川普政府削減補助、研究經費下滑與法律戰拖累，最新財報仍顯示其捐贈基金增至約680億元，並在節流下轉為小幅盈餘。

聯邦補助被大幅刪減的哈佛大學 近年因為與川普 政府持續打法律戰而花費驚人，但15日公布最新財報顯示，其全球最大的捐贈基金仍不斷增加，目前已增至約680億元。

哈佛大學最新財務文件顯示，其捐贈基金金額較去年所公布數字增加約110億元，財務投資報酬率高達27%。

哈佛大學捐贈基金大約由1萬5000個獨立基金組成，許多基金用途受到捐贈者限制；礙於種種限制，哈佛大學在川普第二總統任期內面臨財務困境時難以將資金挪到一般用途上。

哈佛大學去年在一場官司中勝訴，被凍結的聯邦撥款得以恢復，但川普政府還是刻意放慢撥款腳步，根據財務報告，該校2026年聯邦研究經費減少20%。

哈佛大學一年前營運虧損約1.13億元，今年在凍結招聘、人員自然流失及裁員下等節流措施下，整體出現小幅盈餘。

川普政府近兩年頻頻對哈佛大學施加財政和其他方面的壓力，迫使該校就政府優先事項進行談判，例如2025年政府大幅削減該校研究經費、禁止招收學費較高的國際學生；哈佛大學已在聯邦法院爭取阻止這些舉動，目前仍在上訴中。

哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)便因研經費削減而受重創，持續努力從私人基金會和企業等其他管道籌資；該學院院長巴卡雷利(Andrea Baccarelli)去年夏天在致全校師生備忘錄中說，正致力聯繫潛在的企業合作夥伴。

哈佛大學校長賈伯(Alan Garber)發布財報時簡短低調的承認哈佛面臨逆境，並表示該校已團結迎接挑戰。財務長巴拉克特(Timothy R. Barakett)和財務主管在財務報告中稱，他們很希望告訴大家過去兩年的不確定性已經過去，但事實並非如此，聯邦撥款減少、國際學生流失以及曠日廢時的法律攻防不斷消耗巨資都導致資金短缺，校方領導層也注意到這一點。

其他知名的富裕大學多半尚未公布2026年捐贈基金數據。