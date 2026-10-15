紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)從15日起至12月7日為止開放登記，圖為傳統醫療卡與「聯邦醫療保險優勢計畫」卡。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紅藍卡開放登記至12月7日，參保者可重新選擇傳統醫保、優勢計畫與處方藥方案；2027年起Part D將調高自付上限並取消保費補貼，同時啟動藥價談判。

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )從15日起至12月7日為止開放登記；2027年元旦紅藍卡將有多項變革開始生效。凱瑟家庭基金會(KFF)紅藍卡政策項目主任庫班斯基(Juliette Cubanski)表示，這段開放登記期讓參保者有機會評估現有承保範圍，看看能否能以更低成本獲得所需要的醫療服務。

參保者可以在傳統聯邦醫療保險(Traditional Medicare)、當地私營「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage，又稱紅藍卡C部分)及處方藥計畫之間做選擇。

樂齡會(AARP)倡議長李孟德(Nancy LeaMond)建議：「貨比三家，選擇最適合自己的保險計畫，比以往任何時候都重要。」

美聯社報導，2027年生效實施的紅藍卡新變化包括：提高D部分(Part D)自付費用上限、取消聯邦針對D部分保費 的臨時補貼，以及啟動新的藥品價格談判。

其中，D部分藥物年度自付費用上限(out-of-pocket caps)將從2100元上調至2400元，標準自付額(standard deductible)將從615元上調至700元。

川普政府年底結束的D部分保費臨時補貼計畫，最早是2024年由拜登政府實施，旨在減緩2022年「降低通膨法」的影響。醫療保險倡議中心(Center for Medicare Advocacy)共同主任利普舒茨(David Lipschutz)指出，由於有些「紅藍卡優勢計畫」退出特定地區、縮減牙科等福利，可能提高參保人費用分攤比率，衝擊醫療服務。

利普舒茨表示，「保險公司會就明年提供哪些方案、甚至是否繼續提供方案，做出商業決策。這些做法本身就會對整個體系造成干擾；這次動盪似乎比以往更嚴重。」

藥價談判方面，針對15種藥物(包括Ozempic、Rybelsus和Wegovy等減肥及糖尿病藥物)的新談判價格即將生效。明年元旦起，十多種藥將納入紅藍卡承保範圍。聯邦醫療服務中心(CMS)預計，這類變更將使紅藍卡參保者2027年處方藥費用支出減少6億8500萬元。