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2027年社安金上漲3.6%每月多75元 長者嘆沒用

記者王若然／綜合報導
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社安局宣布明年社安金調高3.6%，適用者每月約可多領75元，但有些老者認為仍然趕...
社安局宣布明年社安金調高3.6%，適用者每月約可多領75元，但有些老者認為仍然趕不上物價飆漲。（記者馬璿／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

SSA宣布2027年社安福利調漲3.6%，但面對物價與醫療費持續上升，許多退休者認為實質幫助有限，社安基金財務危機也未解。

社安局（SSA）14日宣布，2027年社會安全福利的生活成本調整（COLA）幅度為3.6%，受惠者平均每月可多領約75元。不過在通膨升溫下，不少長者認為調幅不足以抵銷持續上漲的物價。

「漲幅追不上物價」生活難負擔 有退休者被迫再工作

ABC 7電視台報導，這次調整適用約7300萬每月領取社安福利的退休人士及身心障礙者，以及近750萬補充安全收入（SSI）受益人。社安局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)表示，這項調整能讓受益人的財務更加穩定。

社安福利的財源來自勞工及雇主繳納的薪資稅，應稅薪資上限將從2026年的18萬4500元，提高到2027年的19萬2300元。

這次宣布正值通膨壓力加劇、期中選舉只剩數周之際。政府上月公布數據顯示，美國與伊朗再度爆發衝突後油價飆漲，8月通膨隨之加速。

住在明尼蘇達州Rochester附近、71歲退休人士Lorrie Ufkin向美聯社表示，這次調漲連聯邦醫療保險（Medicare）的變化都追不上。她指出，川普政府年底將結束一項協助抵銷Medicare D部分（處方藥）保費的臨時補助計畫，她和丈夫共用的一種藥物，每張處方的月費預計從11元暴增到200元。不過，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）預估，多數人的保費只會小幅上漲。

紐約州水牛城（Buffalo）68歲的傑庫札克(Jaime Jakubczak) 55歲就提早退休，最近卻為了負擔不斷上漲的房產稅重回職場。他說，食品、醫療和汽油價格居高不下，3.6%的社安金調幅根本微不足道。

美國退休人士協會（AARP） 9月民調顯示，50歲以上受訪者中，約四分之三認為明年3.5%的調幅不足以追上物價。

社安體系也面臨財源危機。根據2026年6月公布的社安及Medicare信託基金理事會年度報告，涵蓋退休和身心障礙福利的社安合並信託基金，將從2034年起無法全額給付，屆時收入只夠支付約83%的應付福利。

國會目前尚未通過根本解決方案。民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)今年6月提議取消社安薪資稅的課稅上限，認為這能帶來大量收入，讓社安體系再撐一個世代。不過，共和黨向來反對向富人加稅，這項提案仍具爭議。

此外，川普與拜登政府都曾簽署法案，增加退休人士福利，但也加速社安基金的枯竭。川普政府透過共和黨的稅收與支出法案，為65歲以上長者提供適用於所有收入的臨時減稅額度，但最低收入、65歲前就提早請領福利，以及收入超過一定門檻的長者無法適用。拜登則在2024年廢除「意外收益消除條款」（WEP）和「政府退休金抵銷條款」（GPO），這兩項政策過去限制約280萬人的社安給付，其中多數是前公務員。

精華 FAQ

  • 社安局宣布2027年社會安全福利生活成本調整為3.6%，約7300萬名退休人士與身心障礙者受惠，平均每月可多領約75元，SSI受益人也會同步受影響。

  • 因為通膨與醫療、房產稅、食品及汽油成本都在上升，部分人甚至得重返職場。受訪者認為3.6%的增加，無法有效抵銷實際生活開銷的漲幅。

  • 年度報告顯示，涵蓋退休與身心障礙福利的社安合併信託基金將自2034年起無法全額給付，屆時收入僅能支應約83%的福利，國會仍未通過根本改革。

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