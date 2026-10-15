康乃爾性侵案 校長承認2年前即知但未處理 校園抗議嗆下台

康乃爾大學校長柯特里科夫首度承認2024年11月就知道有學生提出性侵指控，但未對受害女學生做出後續處置。(取自康乃爾大學官網)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學女學生遭集體性侵後，校長承認早知指控卻未妥善處置，引發校內外強烈反彈，並面臨教職員不信任投票壓力。

康乃爾大學 (Cornell University)一名女學生2024年在兄弟會派對遭到集體性侵 的消息曝光後，校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)面臨要求下台的抗議聲浪。柯特里科夫接受紐約時報 專訪時，首度承認2024年11月就知道有學生提出性侵指控，但後來幾個月並沒有對受害女學生「無名珍」(Jane Doe)做出後續處置。

柯特里科夫受訪時說，直到上個月「無名珍」提告之前，他也不知道她已退學。

面對外界究責以及要求辭職的呼聲，柯特里科夫接受訪問時說明學校管理團隊如何處理2024年的性侵指控。

柯特里科夫說：「對於無名珍在康大遭遇的一切，個人深感抱歉。」他表示：「整個校園都對這起事件感到遺憾。」

這是「無名珍」對康乃爾大學以及多名被告提出民事訴訟以來，柯特里科夫第一次接受媒體採訪。女學生在法院文件中身分保密，僅以「無名珍」為做匿名。她在訴狀指出，2024年10月在校園裡的Chi Phi兄弟會派會上，遭到七名兄弟會成員集體性侵。

柯特里科夫說：「我從學校社群聽到很多聲音，了解信任已經瓦解。」他說：「大家都很憤怒，我也理解怒火從何而來。」

柯特里科夫受訪之後宣布本學年兄弟會派對一律暫停。

所有被告男學生均否認有任何不當行為，截至目前為止沒有人遭到刑事起訴。

「無名珍」2024年11月向康大校警報案。根據紐時取得紀錄，康大進行內部調查之後，兩名男學生遭到開除學籍，另外兩人遭到停學處分，一名現已畢業的男子則被禁止進入校園。其他幾人受到較輕懲處，包括寫悔過書以及下令不得接觸「無名珍」。

當時紐約州湯普金斯郡(Tompkins County)區域檢察官以證據不足為由，拒絕起訴遭到指控的男學生。

根據報導，康乃爾大學教職員評議會將採取罕見動作，對柯特里科夫舉行不信任投票，14日開始辯論。

科特里科夫向教職員評議會的憤怒成員發表談話，並接受他們的提問。與此同時，參議會開始討論不信任案。這場會議不對媒體開放，但部分離場的教職員表示，會議氣氛明顯傾向反對科特里科夫。一名教授估計，開口發言的成員中，八成支持不信任投票。

精華 FAQ Q1：康乃爾校長何時知道這起性侵指控，又為何引發爭議？ 校長柯特里科夫承認，他在2024年11月就知道有學生提出性侵指控，但之後幾個月未對受害者做出後續處置，因此遭批評處理失當、失去信任。

Q2：這名女學生在校園內遭遇了什麼情況，校方如何處分？ 女學生指控自己在2024年10月的Chi Phi兄弟會派對上，遭7名兄弟會成員集體性侵。校方內部調查後，2人被開除、2人停學，另有人被禁止進入校園。

Q3：事件目前對康乃爾大學校內政治造成哪些影響？ 這起事件引發校園抗議與要求校長下台的聲浪，教職員評議會也將罕見對柯特里科夫進行不信任投票，會議氣氛據稱明顯偏向反對他。

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