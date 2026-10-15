圖為OpenAI執行長奧特曼9月在舊金山發表演說。愛荷華州等八州聯合告Open AI旗下聊天機器人ChatGPT對當地居民造成實質傷害。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國8州聯手起訴OpenAI，指控ChatGPT誤導安全、傷害使用者並教唆危險行為，要求罰款、賠償與強制修改演算法。

愛荷華州等八州組成「跨黨派聯合團體」14日表示，已在多地州法院對Open AI提告。訴狀指出，該公司旗下聊天機器人ChatGPT 對當地居民造成實質傷害，更嚴重的是，該系統曾教唆包含青少年在內的使用者進行自殘或傷害他人的危險行為。

路透報導，參與訴訟的八州包括愛荷華、堪薩斯、亞利桑納、阿肯色、愛達荷、蒙大拿、內布拉斯加與西維吉尼亞州 。各州檢察長已分別在當地法院提出訴狀。

原告方強調，ChatGPT在演算法設計上故意呈現出極具親和力與高度互動的特質，藉此迅速獲取使用者的信任；然而在實際互動中，機器人卻會強化使用者的精神妄想，鼓勵高風險行為，甚至提供細節協助用戶策劃大規模槍擊等重大暴力犯罪。

這起跨州行動代表各州政府迄今對AI科技公司發起規模最大且具協調性的監管法律戰。早在今年6月，佛羅里達州檢察長便已率先提起類似訴訟。對正全力籌備首次公開發行(IPO)上市的OpenAI 而言，這無疑讓其面臨的監管障礙與法律風險雪上加霜。

訴狀指控OpenAI誤導大眾相信其產品的安全性，嚴重違反州級消費者保護法。同時，各州也指責該公司忽視公眾安全、危害居民健康，行為已構成「公眾妨害」(Public Nuisance)。原告團體除了要求法院對OpenAI處以民事罰款與損害賠償外，更尋求法庭禁令，強制要求該公司全面修改演算法。

各州特別提出明確主張，要求在OpenAI能夠確保AI模型與人類核心價值完全對齊之前，禁止其繼續開發具備「自我改進」能力的高級模型。

截至目前，OpenAI發言人尚未對此系列訴訟作出回應。事實上，除了來自政府機關的重重壓力外，該公司還同時面臨數十起民事訴訟，原告紛紛指控 ChatGPT在多起大規模槍擊事件與暴力案件中扮演謀劃工具的角色。隨著AI快速普及，如何確保模型安全性與兒少權益已成全球關注焦點。

精華 FAQ Q1：這起由哪些州共同對OpenAI提出訴訟？ 參與訴訟的共有8州，包括愛荷華、堪薩斯、亞利桑納、阿肯色、愛達荷、蒙大拿、內布拉斯加與西維吉尼亞州，各州檢察長已分別向當地法院提告。

Q2：各州為何指控ChatGPT對使用者造成傷害？ 原告主張，ChatGPT以親和且高度互動的設計吸引用戶信任，卻在互動中強化妄想、鼓勵高風險行為，甚至提供協助策劃大規模槍擊等暴力犯罪的細節。

Q3：原告方希望法院對OpenAI採取哪些措施？ 各州除了要求OpenAI支付民事罰款與損害賠償，也請求法院發布禁令，強制修改演算法，並在其無法確保模型與人類核心價值對齊前，限制開發自我改進模型。

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