男子逃避ICE追捕 被探員開車撞斷腿

檢方稱，ICE一名探員10日似乎蓄意駕車衝撞徒步逃跑的48歲男子帕拉．赫南德茲，導致他腿部骨折。圖為移民權益組織FIEL Houston執行主任埃斯皮諾薩(左)和帕拉的律師布魯諾（右），14日舉行記者會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 休士頓一名48歲男子在躲避ICE追捕時疑遭探員開車撞倒致腿骨折，檢方已介入調查是否涉刑責，ICE則否認蓄意撞擊。

德州哈里斯郡(Harris County)檢察官提爾(Sean Teare)表示，聯邦移民 及海關執法局(ICE )一名探員10日似乎蓄意駕車衝撞一名徒步逃跑的48歲男子、導致他腿部骨折，檢方已展開調查，可能提出刑事指控。

移民權益組織FIEL Houston執行主任埃斯皮諾薩(Cesar Espinosa)稱，48歲男子帕拉．赫南德茲(Miguel Parra Hernandez)10日被車撞倒後接受腿部骨折手術；該組織正協助其家人。

帕拉的律師布魯諾(Kim Bruno)14日在記者會上表示，帕拉目前仍被ICE拘留在醫院，還要進行腳踝手術。

這起事件再度引發人們對休士頓 移民執法批評，當地檢察官另正調查一起聯邦移民官員7月開槍致死案件。

提爾對一段監視器畫面表達擔憂；畫面顯示，帕拉和另一人從一輛白色卡車上跳下，隨後逃跑，一輛深色SUV緊追不捨，後來帕拉倒地。

提爾表示，最明顯的刑事指控是持致命武器嚴重襲擊罪，致命武器就是汽車；根據監視器錄影研判，這似乎是事實。

然而，ICE否認蓄意撞擊，聲明稱，指稱執法人員故意撞擊帕拉的指控魯莽而且不實，帕拉當時與執法目標同乘一車，執法人員試圖攔截該車時，兩人棄車逃跑；ICE說，是帕拉跑到ICE車輛前方而被撞。

埃斯皮諾薩在記者會上斷然否認ICE的說詞，並援引監視器畫面說明。

畫面顯示，一男子從一白色卡車旁跑開，一輛黑色SUV從後方靠近；由於畫面被另一輛車遮擋，無法顯示車輛撞擊該男子的那一刻，但可看到SUV在距離該男子僅幾吋之處停下來，隨後男子倒在車後。

ICE在10日行動中另逮捕其他人；記者會上，其他被捕者的律師和親屬否認ICE當日行動的目標門多薩-塞萬提斯(Jose Mendoza-Cervantes)曾出現在那輛白色廂型貨車裡，聲稱他們並不認識任何叫這個名字的人。

埃斯皮諾薩表示，帕拉來自墨西哥，已在美生活34年，目前無合法身分。

精華 FAQ Q1：這起疑似撞人事件發生在什麼地方，且由誰介入調查？ 事件發生在德州哈里斯郡，當地檢察官Sean Teare表示已對ICE探員的行為展開調查，並評估是否提出刑事指控，重點聚焦是否構成以汽車作為致命武器的襲擊。

Q2：受傷男子目前情況如何，家屬與律師怎麼說？ 受傷者是48歲的Miguel Parra Hernandez，已接受腿部骨折手術，之後還要進行腳踝手術；其律師表示他仍被ICE拘留在醫院，移民權益組織也在協助家屬。

Q3：ICE對外如何解釋撞人經過，與檢方說法差在哪裡？ ICE否認蓄意撞擊，稱帕拉與執法目標同車，棄車逃跑後跑到車前才被撞；但檢方與移民團體根據監視器畫面認為，探員的追車行為疑似刻意且具攻擊性。

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