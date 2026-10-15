政治考量？全國九大銀行驚爆歧視客戶

財政部通貨監理局指出，全美最大的九家銀行讓政治考量、公共壓力、社會顧慮等非金融因素，影響對誰提供服務的決定。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： OCC調查發現九大美國銀行以聲譽風險等非金融因素影響客戶服務，可能涉及政治或宗教歧視，監管機構正考慮進一步規範。

財政部通貨監理局( OCC)14日公布最新報告，全美最大的九家銀行讓政治考量、公共壓力、社會顧慮等非金融因素，影響對誰提供服務的決定。

OCC針對所監管的九大全國性銀行進行調查，包括摩根大通 (JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)、花旗銀行(Citibank)、富國銀行(Wells Fargo)、全美銀行(U.S. Bank)、第一資本銀行(Capital One)、PNC銀行、道明銀行(TD Bank)、蒙特利爾銀行(BMO Bank)。

去年川普總統頒布行政命令啟動調查時，這些銀行持有OCC監管商業銀行的大部分資產。

OCC查閱近10萬份投訴、約42萬頁文件後發現，這些銀行全部採用欠缺清晰、客觀標準的「聲譽風險」(reputation risk)策略，客戶可能因政治、宗教觀點或合法商業活動而被置於不利地位。

OCC局長古爾德(Jonathan Gould)表示，銀行應基於財務風險做決策，而非員工或高管的政治或社會偏好。

川普多次指責並控告各大銀行歧視 保守派人士，聲稱2021年1月6日國會暴動事件後，他本人被剝奪銀行帳戶，但銀行否認。這次調查結果可能為他堅持的訴求增添監管力道。

OCC並未宣布罰款或制裁，但正考慮採取更多防止政治或宗教歧視的規則。

OCC特別關注幾個案例，其中，摩根大通子公司WePay關閉銷售川普和保守派商品的商家帳戶，一份內部審查清單列有「MAGA」、「讓美國偉大」(Make America Great)和「美國優先」(America First)等口號。然而，無論是 WePay還是摩根大通，都沒有制定正式的書面標準，以判定被標記的內容何時構成遭禁止的仇恨言論或暴力內容。

摩根大通表示，該銀行禁止政治或宗教觀點歧視，並稱WePay作業流程不符合該公司預期；該銀行聲稱已解決問題並關閉相關業務。

調查報告也列出政治影響的例子。其中，第一資本拒絕與一個支持墮胎權的組織合作，該組織約95%政治捐款流向民主黨，也拒絕與一個只支持民主黨候選人的公共教育組織合作。

九大銀行都向OCC表示，已修訂或整合旨在確保公平的政策；但監管機構指出，沒有一家銀行完全承認過去取消客戶資格的決定，也未制定具體計畫補償受影響的客戶。

精華 FAQ Q1：OCC這次調查九大銀行主要發現了什麼問題？ OCC指出，九大全國性銀行在提供服務時，受到政治考量、公共壓力與社會顧慮等非金融因素影響，可能讓部分客戶因觀點或商業活動而被不利對待。

Q2：報告中提到哪些案例顯示銀行可能有偏見？ 報告提到摩根大通子公司WePay關閉販售川普與保守派商品的商家帳戶，也提到第一資本拒絕與支持墮胎權、且政治捐款偏向民主黨的組織合作。

Q3：OCC對這些銀行的後續處置是什麼？ OCC目前未宣布罰款或制裁，但認為銀行應以財務風險為決策依據，並正考慮制定更多規則，以防止政治或宗教歧視持續發生。

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