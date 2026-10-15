Carefree護墊恐致癌 數百名女性提告
數百名女性指控Carefree護墊含致癌PFOA，長期使用後出現多種癌症與健康問題，並稱製造商與通路未揭露風險仍持續販售。
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數百名女性指控Carefree護墊含致癌PFOA，長期使用後出現多種癌症與健康問題，並稱製造商與通路未揭露風險仍持續販售。
紐約郵報報導，一項最新訴訟指控，知名女性衛生用品品牌Carefree生產的護墊疑含有致癌化學物質，數百名女性可能因此暴露於風險之中。原告聲稱，長期使用這款護墊後，她們出現多種嚴重健康問題，包括陰道酵母菌感染、肝臟疾病，甚至乳癌、卵巢癌及腎癌等。
根據在洛杉磯縣高等法院提起的訴訟，Carefree品牌曾由嬌生公司(Johnson & Johnson)持有，目前則歸Essity公司所有。訴狀指控，該品牌護墊含有「全氟辛酸」(PFOA)，是一種已知的致癌物質。
全氟辛酸是一種人工合成的「永久性化學物」，屬於全氟及多氟烷基物質(PFAS)家族。這類物質不易分解，可能長年殘留於環境及人體內。接觸全氟辛酸可能增加罹患某些癌症的風險，尤其是腎癌與睪丸癌，也可能與其他嚴重健康問題有關。
訴訟中的原告表示，她們長期使用Carefree護墊，將產品置於內褲內，讓護墊持續接觸外陰及會陰部位的組織。這些部位的組織血管豐富且具有通透性，吸收的物質可能直接進入血液。
部分女性每次使用護墊長達10小時甚至更久。訴訟聲稱，經過多年反覆使用，她們可能暴露於這種化學物質之中。
原告聲稱，她們遭遇一連串健康問題，包括乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病、慢性發炎、感染、高膽固醇及免疫系統疾病。另有部分女性表示，自己的生育能力下降，甚至面臨不孕問題。
訴訟指控，製造商刻意隱瞞產品疑似受到化學物質污染的情況。原告主張，業者原本可以透過成本低廉的檢測發現全氟辛酸，也有能力改用不含該物質的替代材料生產護墊。然而，遭列為被告的公司均未向消費者揭露產品可能含有全氟辛酸。
原告還聲稱，製造商於2024年2月6日接獲通知，得知Carefree護墊被檢出全氟辛酸，卻仍繼續販售相關產品。盡管加州自2025年1月1日起，已開始限制在特定紡織品中刻意添加全氟辛酸，相關產品仍持續在當地銷售，違反相關法律規定。
這起訴訟也將洛杉磯高端連鎖超市Gelson's列為被告，指控該公司涉嫌販售相關產品。數百名原告要求法院判處懲罰性賠償。
原告指控Carefree護墊疑含全氟辛酸PFOA，屬於已知致癌物，可能讓使用者長期暴露於PFAS風險之中，並因此增加多種疾病與癌症發生機率。 訴狀指出，部分女性在長期使用後出現陰道酵母菌感染、肝臟疾病、乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病、慢性發炎與免疫問題，甚至有人面臨不孕。 除Carefree相關製造商外，洛杉磯高端連鎖超市Gelson's也被列為被告，因為訴訟指控其販售相關產品；原告並稱業者明知檢出PFOA卻未及時揭露。
精華 FAQ
原告指控Carefree護墊疑含全氟辛酸PFOA，屬於已知致癌物，可能讓使用者長期暴露於PFAS風險之中，並因此增加多種疾病與癌症發生機率。
訴狀指出，部分女性在長期使用後出現陰道酵母菌感染、肝臟疾病、乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病、慢性發炎與免疫問題，甚至有人面臨不孕。
除Carefree相關製造商外，洛杉磯高端連鎖超市Gelson's也被列為被告，因為訴訟指控其販售相關產品；原告並稱業者明知檢出PFOA卻未及時揭露。
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