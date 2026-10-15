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南卡議員梅絲前未婚夫與2友人 被控性犯罪

記者胡玉立／綜合報導
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去年痛陳對女性保護不周的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員梅絲，卻傳出她的前未婚夫及...
去年痛陳對女性保護不周的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員梅絲，卻傳出她的前未婚夫及其兩名商業夥伴，涉及性犯罪和偷窺罪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

南卡州共和黨眾議員梅絲的前未婚夫與2名友人，因涉嫌性侵醉酒女子及偷窺被起訴；梅絲則以此案推動保護性侵受害者的修法。

南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)去年2月曾在眾院發表近一小時演講，痛陳當局對女性遭受的犯罪案件調查不力。14日，梅絲的前未婚夫及其兩名商業夥伴被控犯下性犯罪和偷窺罪。

南卡州執法探員宣誓證詞顯示，2018年10月，梅絲前未婚夫布萊恩特(Patrick Bryant)的商業夥伴奧斯本(John Douglas Osborne)對一名神志不清的23歲醉酒女子做出性行為，布萊恩特和另一名商業夥伴鮑曼(Eric Bernard Bowman)在旁觀看。現年46歲的奧斯本被控一級侵犯罪和兩項三級性犯罪；現年53歲的布萊恩特和46歲的鮑曼都被控偷窺罪。

州警表示，這名女子當時掉進泳池，昏倒在沙發上，用枕頭蓋住自己。三名男性事先商量好由誰性侵該女子，並拍下照片和影片；性侵過程同時被查爾斯頓(Charleston)富裕郊區蘇利文島(Sullivan's Island)的住宅監視器拍下。一名碰巧正在觀看監視錄影的女子目睹襲擊過程、拍下照片，並在日誌中記錄此事。

美聯社報導，梅絲和布萊恩特在該起襲擊事件發生時，尚未訂婚。去年，梅絲在眾院發表演說，詳述這起性侵事件並指認涉案男子，聲稱她在偶然間查看布萊恩特手機時，發現了其他照片和影片。

梅絲表示，她「無意中發現了針對女性的令人髮指罪行；事涉強姦、未經同意拍攝的女性和未成年少女照片及影片，以及在我選區內對女性和少女的蓄意剝削。」但布萊恩特當時矢口否認指控，並向美聯社表示，他將全力配合任何必要法律程序以洗清罪名。

警方執行逮捕行動後，梅絲發表聲明詳述她提出的25項法案；法案內容旨在保護遭受性侵、性騷擾或歧視的受害者。梅絲競選南卡州長失敗，即將離開本屆眾院。她本周另外提案要求，任何提起此類訴訟但敗訴者，必須支付被告律師費。

梅絲聲明指出，「保護女性、追究施暴者責任，並非空話；這始終是我在國會的首要任務之一。長期以來，倖存者面對制度失靈，施暴者卻利用法律漏洞，逍遙法外。」

精華 FAQ

  • 前未婚夫布萊恩特與2名商業夥伴奧斯本、鮑曼遭起訴，其中奧斯本被控一級侵犯罪與2項三級性犯罪，布萊恩特和鮑曼則被控偷窺罪。

  • 警方指稱，3人先商量由誰性侵一名醉酒、神志不清的23歲女子，過程中還拍下照片與影片，且住宅監視器也錄下襲擊畫面。

  • 梅絲表示自己無意間發現相關罪行後，認為受害者常遭制度忽視，因此提出25項法案，主張保護性侵、性騷擾與歧視受害者，並追究施暴者責任。

南卡 南卡羅來納州 眾院

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