上月通膨年增3.7% Fed可能兩周內再升息

9月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.7%，凸顯伊朗戰爭持續影響汽油等各類商品及服務價格。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 9月美國通膨再度升溫，CPI年增3.7%且核心通膨高於預期，市場因此預期聯準會可能在兩周內再度升息，並引發美股重挫。

勞工部 14日公布數據顯示，9月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.7%，高於8月的3.4%；就月度而言，物價8月到9月上漲0.6%，創五個月來最大漲幅。如此數據，凸顯伊朗戰爭持續導致汽油等各類商品及服務價格上漲；通膨 居高不下，期中選舉在即，為國會共和黨人帶來政治難題，也對聯準會 構成挑戰。受到通膨惡化的影響，美國股市14日出現7月以來最大單日跌幅。

美聯社報導，14日公布的數據是大選前最後一次公布的重要通膨數據；持續通膨已影響川普支持率。美聯社-NORC公共事務研究中心民調顯示，只有17%的成年人認可川普對生活成本問題的處理方式；只有26%認可他對整體經濟的處理方式，創下新低。

物價上漲也在侵蝕國人收入。勞工部14日表示，經通膨調整後，國人9月平均周薪較去年同期下降，是5月以來首次下降。消費者物價指數報告顯示，汽油價格8月至9月期間上漲9.1%。汽油價格上漲是通膨顯著標誌，通常會拉低消費者對經濟的信心。

剔除波動較大的食品和能源價格後，9月核心價格年增2.6%，高於前一月的2.4%，也高於經濟學者預期。8月至9月核心物價月增0.3%；如此增速若持續一年，將遠超過聯準會2%的目標。更高通膨率可能會對聯準會帶來更大壓力，促使其在10月27日至28日的下次會議升息。

聯準會主席華許(Kevin Warsh)9月已宣布聯準會三年來首次升息，利率上調至約3.9%。當時部分聯準會重要官員暗示，央行可暫緩再次升息；多數華爾街投資者預計10月27日至28日的會議將維持利率不變，可能待12月再次升息。不過，14日的報告促使許多華爾街投資者預測，聯準會將在兩周內採取行動。

由於通膨惡化，股市14日重挫，為7月以來最大單日跌幅；史坦普500指數下跌1.1%，是該指數創下歷史新高後，連續第六個交易日下跌。道瓊工業指數下跌48點，跌幅0.1%，那斯達克指數下跌1.9%，人工智慧(AI)產業類股領跌。

精華 FAQ Q1：9月美國消費者物價指數為何再度引發市場緊張？ 因為9月CPI年增3.7%、月增0.6%，都高於前月，且核心通膨也升到2.6%，顯示物價壓力未退，市場擔心聯準會必須更快升息。

Q2：這份通膨報告如何影響聯準會下次會議的決策？ 原本多數華爾街人士預期聯準會10月27日至28日可能按兵不動，但報告公布後，許多投資者改判斷央行會在兩周內再度升息以壓抑通膨。

Q3：通膨升溫對美股與民眾生活帶來哪些直接衝擊？ 油價8月至9月大漲9.1%，壓縮民眾實質薪資，9月平均周薪還出現下滑；同時美股14日重挫，史坦普500與那斯達克跌幅明顯。

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