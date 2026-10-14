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為求死刑勒死剩八天就獲釋獄友 佛州死囚被處決

編譯周芳苑／綜合報導
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佛州死囚羅伯森為尋求死刑而勒死獄友18年後，13日被針注處決。圖為佛州州立監獄。...
佛州死囚羅伯森為尋求死刑而勒死獄友18年後，13日被針注處決。圖為佛州州立監獄。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

佛州死囚羅伯森為避免終身監禁而勒死獄友，事隔將近18年後遭處決；同時，佛州在德桑提斯任內死刑執行數創新高，引發外界對死刑制度的關注。

佛羅里達州囚犯羅伯森(James Robertson)為尋求死刑而勒死獄友，事隔將近18年，13日被藥針注射處決。

羅伯森現年63歲，13日被注射混合三種藥物的針之前拒絕留下遺言，行刑約10分鐘後被宣告死亡；兩周前田納西州死囚派克(Christa Pike)也被處決，但注射兩劑致命戊巴比妥後仍倖存，隨後被緊急送醫。兩人處決結果成鮮明對比。

羅伯森被處決正值全美對死刑問題高度關注之際，五角大廈上周宣布將直播德州胡德堡(Fort Hood)槍擊案兇手哈桑(Nidal Malik Hasan)的槍決過程，遭兩黨議員批評。

佛州懲教廳(Department of Corrections)發言人柯克蘭(Jordan Kirkland)表示，佛州有完善的注射死刑規程，注射鎮靜劑、麻痺劑和心臟驟停藥物。

羅伯森2008年趁著獄友哈特(Frank Hart)熟睡時將他勒死，供認一級謀殺罪並放棄上訴；他告訴調查人員，這麼做是為了避免在獄中度餘生。

哈特的女兒說，父親遇害時距離獲釋僅八天。

1980年羅伯森17歲，因入室竊盜和攻擊罪入獄，多年來因越獄、毆打和持有武器等罪名導致刑期不斷增加；哈特則因性侵於2003年入獄。

佛州原訂13日執行兩起死刑，但共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周撤銷對其中之一的死囚湯普森(William Lee Thompson)行刑，以等待精神鑑定結果。

現年74歲的湯普森1976 年殺害23歲的艾維斯特 (Sally Ivester)而被判一級謀殺、綁架和性侵罪。將繼續被關在死囚牢房，未來仍可能簽發新處決令。他的律師稱他患失智症，健康狀況每況愈下，希望將他轉移到醫療機構。

德桑提斯2025年共監督執行19起死刑，自1976年佛州恢復死刑以來，創下歷任州長單年處決最高紀錄。羅伯森是今年處決第17例。

德桑提斯明年1月將卸任，此前曾說，希望為等待數十年才盼來處決的受害者家屬伸張正義。

全美去年共執行47例死刑，佛州居各州之冠，今年迄今該州處決數量已超過全美31死刑執行總數的一半，7月間一天處決兩名囚犯，創各州近十年來首例。

精華 FAQ

  • 羅伯森在2008年趁獄友熟睡時將其勒死，並向調查人員表示是為了避免在獄中度餘生。他供認一級謀殺並放棄上訴，13日則被以混合3種藥物的藥針注射處決。

  • 兩者結果形成強烈對比。田納西州死囚派克先前注射2劑致命戊巴比妥後仍倖存，還被緊急送醫；羅伯森則在約10分鐘後即被宣告死亡，顯示執行結果差異極大。

  • 德桑提斯2025年已監督執行19起死刑，創下佛州自1976年恢復死刑以來單年最高紀錄。羅伯森是今年第17例，佛州今年處決數也已超過全美31例總數的一半。

佛州 死刑 德州

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