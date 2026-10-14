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違反制裁伊俄恐怖主義 未申報中國洗錢網絡 美國銀行被罰12億元

記者胡玉立／綜合報導
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美國銀行涉嫌違反反洗錢和制裁法，被財政部處以12億元罰款。(美聯社)
美國銀行涉嫌違反反洗錢和制裁法，被財政部處以12億元罰款。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國銀行因未落實反洗錢與制裁義務、涉及中國洗錢網絡及多項制裁違規，遭美國財政部與相關機構合計重罰12億元。

財政部13日宣布，美國銀行(Bank of America)涉嫌違反反洗錢和制裁法，將對這家美國第二大銀行處以12億元罰款；罰款金額是財政部史上第三高。美國銀行並與財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)達成1160萬元和解協議，原因是該行「明顯違反多項制裁計畫，其中包括針對伊朗俄羅斯、毒品和全球恐怖主義的制裁」。

財政部長貝森特(Scott Bessent)聲明表示：「當一家如此規模的銀行未能履行其反洗錢和制裁義務時，後果遠遠超出其自身，令整個美國金融體系面臨巨大的非法金融風險。今天的行動傳遞明確訊息：再大的金融機構也不能凌駕於法律之上。」

財政部表示，財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN）對美國銀行處以12億元罰款，原因是該行「未能緩解並申報重大國家安全風險，包括中國洗錢網絡及西南邊境沿線的非法金融活動」。12億元罰款中，有7億5000萬元將付給美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)；這也是該聯邦銀行監管機構歷來開出的最大筆罰單。

財政部表示，美國銀行「承認其故意違反」1970年銀行保密法；該法要求銀行協助政府偵查和預防洗錢活動。

美國銀行聲明表示：「金融犯罪合規工作至關重要，我們有責任確保合規。我們與監管機構合作，就先前公布的2024年通貨監理局同意令以及FinCEN調查提及的違規行為，達成罰款和解方案。」

這項處罰是財政部有史以來開出的第三大罰單，僅次於2023年與全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)達成約40億元和解協議，以及隔年與加拿大道明銀行(TD)達成約30億元和解協議。這兩項歷史性處分行動，都是在拜登政府著重反洗錢、推動當時新興虛擬貨幣產業遵守法規的背景下進行。

數月後，幣安創始人兼執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)因被控在犯罪分子利用其平台轉移與兒童性虐待、毒品走私和恐怖主義相關資金時，視而不見，被判處四個月有期徒刑。2025年10月，趙長鵬獲川普總統特赦。

精華 FAQ

  • 財政部指美國銀行違反反洗錢與制裁法，未能申報重大國家安全風險，且涉及伊朗、俄羅斯、毒品與全球恐怖主義等多項制裁計畫違規。

  • 12億元罰款中，有7億5000萬元將付給美國通貨監理局，並成為該聯邦銀行監管機構歷來開出的最大筆罰單，反映處分力度極高。

  • 貝森特強調，大型銀行若未履行反洗錢與制裁義務，會把非法金融風險擴散到整個金融體系，因此此案要傳遞訊息：任何金融機構都不能凌駕法律。

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