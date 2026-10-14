房屋保險費飆漲 如何解決？期中選舉另一熱門議題

房屋保險費用一路走高也是今年期中選舉與負擔能力有關的熱門議題。圖為堪薩斯州東北部小城居民，查看自家房屋被龍捲風吹散的殘骸。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國房屋保險費因極端天候與理賠成本飆升，在期中選舉中成為負擔能力焦點，並牽動多個高風險州的選情與候選人立場。

紐約時報13日報導，除了汽油柴油及日用雜貨價格飆升之外，房屋保險 費用一路走高也是今年期中選舉 與負擔能力有關的熱門議題。從加州一路延伸到被喻為龍捲風走廊(Tornado Alley)的美國中部，房屋保險開銷都因為極端天候推高，選情也受到衝擊。

山林大火、颶風、龍捲風等天災因為氣候變遷而變得災情惡化，向來是共和黨鐵票區的堪薩斯州、佛羅里達州 這次選舉變成決戰州，北卡羅來納州轉向民主黨，由民主黨主導的加州政治則出現震盪。

從2021年以來，房屋保險保費已經上漲46%，幾乎是通膨率的三倍。最近公布民調顯示，約58%美國人表示，房屋保險開銷走高會影響投票意願。

在亞利桑納州、愛阿華州、堪薩斯州、內布拉斯加州與北卡州進行的另一項民調顯示，絕大多數受訪者希望民選官員拿出更多行動以降低房屋保險費用，並向保險公司究責。

將近三分之一的北卡州居民與超過四分之一的堪薩斯州居民表示，由於房屋保險費用迅速上漲，重大消費計畫與人生決定暫緩。

候選人被迫回應選民要求，正在參選堪州保險局長(insurance commissioner)的共和黨籍州眾議會議長霍金斯(Daniel Hawkins)，日前在威奇塔(Wichita)的一場募款活動中說，將為選民挺身而出。他說，如果保險公司讓民眾的日子不好過，「我將成為他們最可怕的惡夢」。

根據統計，全國房屋保險費用最昂貴的前十州，有六州位於「龍捲風走廊」及「冰雹走廊」(Hail Alley)的高風險地帶。

堪州房屋保險理賠支付在兩年之內翻了一倍，來到8億7900萬元。一棟價值30萬元的房屋，房屋保險自付額(deductible)1000元，目前保費大約5289元，比全國平均費用多了84%。

威奇塔居民路易斯(Brent Lewis)與妻子兩年前收到房貸公司通知說，由於稅務與房屋保險開銷增加，每月繳交房貸的金額將從原本的3000元調高到4000元。路易斯說，要因應生活開銷與保險上漲並不容易。

加州、奧克拉荷馬州的州政府保險局長今年11月都面臨改選，喬治亞州保險局長則爭取連任。