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被司法部指控濫供類鴉片藥物 CVS3.15億和解

編譯周芳苑／綜合報導
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大型連鎖藥局 CVS被控為謀取利潤而濫開類鴉片藥物及其他管制藥品，公司同意支付3...
大型連鎖藥局 CVS被控為謀取利潤而濫開類鴉片藥物及其他管制藥品，公司同意支付3.15億元與司法部和解。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CVS因被指非法配發高劑量類鴉片藥物，與美國司法部達成3.15億元和解，並須加強管制措施以防止濫用。

大型連鎖藥局CVS為謀取利潤而濫開類鴉片藥物及其他管制藥品，2024年遭司法院控告；官員13日宣布，CVS及其多家子公司已同意支付3.15億元和解。

聯邦政府近年來不斷針對被控助長全美藥物成癮和過量危機的公司追究責任；助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)透過電郵聲明表示，與CVS達成和解協議是司法部打擊非法配發管制處方藥的藥房、進而遏制類鴉片藥物氾濫的重要里程碑。

CVS則聲明稱，旗下藥劑師接受過所有藥物安全合理使用培訓，公司並採行最佳方案，幫助藥劑師代表患者做出最佳決策；該公司強烈反對訴訟中的指控，和解協議並未承認任何不當行為。

CVS於2024年表示，藥劑師配發處方類鴉片藥物時，受到「模糊不清、定義不明且不斷變化的執業標準」約束。

司法部是在前總統拜登任期間對CVS提起訴訟，指控該公司違反「管制物質法」(Controlled Substances Act)，非法配發高劑量強效類鴉片藥物處方，導致藥物依賴和成癮；司法部稱，CVS根據某些機構在無合法醫療目的下所開處方大量配發類鴉片藥物。

訴訟稱，CVS因人手不足以及實施績效考核和激勵性薪酬政策，導致藥師爭相配藥，未能核實處方的合法性；這些處方通常經由醫療補助計劃(Medicaid)和其他聯邦醫療保健計劃報銷。

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett Shumate)表示，根據和解協議，CVS須採取額外的保障措施，藉此確保唯有在醫療需要時才配發類鴉片藥物和其他管制藥品。

近十年來，全美製藥商、批發商、藥局等業者陸續與政府達成和解，總額超過500億元，大部分和解金將用於因應藥物濫用危機。雖然近年來死亡人數大減，但在某些年仍因藥物濫用而導致全美逾10萬人死亡。

多數和解案由州和地方政府主導，聯邦政府也達成幾項協議，包括近兩年與華格林(Walgreens)、沃爾瑪( Walmart)兩大藥局達成和解協議。

精華 FAQ

  • 司法部指控CVS為追求利潤，非法配發高劑量類鴉片藥物與其他管制藥品，未妥善核實處方合法性，因而助長藥物依賴、成癮與過量危機，最終達成和解。

  • 訴訟稱CVS在人手不足下，還以績效考核與激勵薪酬催促藥師配藥，導致未能審核處方是否具有合法醫療目的，部分藥物甚至經由Medicaid等聯邦計劃報銷。

  • 和解除要求CVS採取額外保障措施，確保類鴉片藥物只在醫療需要時配發，也被司法部視為打擊非法配藥的重要進展；近十年相關和解總額已超過500億元。

司法部

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