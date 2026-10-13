華許冷凍的Fed「前瞻指引」 與諾獎理論背道而馳

聯準會 (Fed)現任主席華許 一向反對「前瞻指引」(forward guidance)，但他這項主張與今年諾貝爾 經濟學獎得主的理論顯然背道而馳。

2026年諾貝爾經濟學獎得主美國經濟學家霍爾(Robert Hall)與伍德福(Michael Woodford)所主張的理論架構中，都強調政府及央行與家庭及企業界明白溝通經濟政策的重要性。

伍德福接受電話訪問時表示，他的工作是為了說明，經濟政策不應單單只是「盡力控制經濟」，而是應該讓政府「向民眾說明他們在做什麼」。伍德福表示，「了解民眾的支出決策，他們對政策的預期，可能是決定政策效果的關鍵」。

這套主張的重要範例之一，就是央行運用「未來政策指引」，讓企業界及家庭明白解釋未來利率可能如何變動。金融海嘯之後，各國央行普遍都採用「前瞻指引」作法。

但2020年代以來，由於全球經濟遭到一連串供給震撼衝擊，使央行決策官員面對的情勢發生劇變，「政策指引」已經失寵，Fed主席華許更幾乎已將這項工具束之高閣。