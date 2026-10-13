諾貝爾經濟學獎 美國2名學者同獲殊榮

瑞典皇家科學院12日宣布，兩位美國籍經濟學家霍爾(左)和伍德福(右)共同獲頒2026年諾貝爾經濟學獎。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 霍爾與伍德福因以個體經濟基礎建立新經濟模型、提升政府與央行穩定經濟能力，共同獲頒2026年諾貝爾經濟學獎。

瑞典 皇家科學院12日宣布，兩位美國籍經濟學家霍爾(Robert E. Hall)和伍德福(Michael Woodford)共同獲頒2026年諾貝爾 經濟學獎，表彰他們以個體經濟基礎開發出新經濟模型，幫助各國政府和中央銀行穩定經濟。

瑞典皇家科學院的聲明說，霍爾和伍德福的模型「顯著提升我們實施有效穩定政策的能力」，在這些模型的基礎上，適時的財政和貨幣政策措施，有助減少經濟波動。

諾貝爾經濟學獎委員會主席哈斯勒(John Hassler)表示：「兩位獲獎者的研究成果，為世界各國央行和政府目前使用的模型提供穩定的理論基礎。有了這些模型，我們就能更妥善因應經濟衝擊，例如能源危機或家庭消費突然改變。」

現年83歲的霍爾出生於加州，是史丹福大學經濟學教授；71歲的伍德福出生於麻州，是哥倫比亞大學政治經濟學教授。他們在1970年代石油危機後重新詮釋經濟學家凱因斯的思想。

根據凱因斯模型，各國政府在經濟衰退時透過降低利率及擴大預算赤字提振經濟，經濟過熱時則採取相反措施。但1970年代石油危機期間，凱因斯模型似乎不再奏效，不但未能降低失業率反而導致通膨失控。

霍爾與伍德福透過重建經濟模型，讓政府擁有更有效工具制定穩定經濟政策。他們的模型並非建立在通膨、產出與消費等總經變數上，而是以個經為基礎，涵蓋家庭與企業如何透過自身行為影響整體經濟。

霍爾曾擔任美國財政部、司法部及聯準會顧問。他在1978年發表論文提出，家庭消費決策能夠反映其對未來的預期。伍德福則將這項研究成果納入模型，用以解釋消費如何受到各種因素影響。他指出，央行可以透過調整利率來刺激或抑制經濟活動，而不必只依賴改變流通中的貨幣數量。

這些概念至今仍是各國央行制定貨幣政策的核心。尤其在2008年金融危機後，當利率接近零甚至降至負值，傳統貨幣政策工具似乎用盡時，央行的「前瞻指引」變得格外重要。央行透過向市場傳達未來利率政策方向，影響企業與家庭對未來經濟的預期，進而引導消費、投資與整體經濟活動。

伍德福在宣布獲獎的記者會上透過電話表示，他非常開心，「這真是莫大的榮幸，雖然有點意外，但感覺很好」。

他表示，他的工作旨在改善經濟政策基礎，促進經濟管理，幫助政策制定者理解市場中個人行為至關重要，包括個人如何做出消費決策以及對未來經濟政策的理解。

瑞典皇家科學院表示，經濟衰退與高通膨情況並未消失，但多虧了霍爾和伍德福的新模型協助決策，這類負面經濟波動的持續時間已縮短。兩人將平分1200萬瑞典克朗獎金。