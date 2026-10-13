喬丹1998年冠軍賽球衣 1400萬賣出 創籃球紀念品最高價

喬丹1998年6月5日在NBA總冠軍賽第2戰時身穿紅色球衣。這件球衣12日以1400萬元拍賣成交，創籃球紀念品有史以來最高成交價。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 喬丹1998年總決賽穿過並簽名的球衣以1400萬元成交，刷新籃球紀念品紀錄，也成為體育收藏市場最受矚目的珍品之一。

總部位於賓州 的韓特拍賣 公司(Hunt Auctions) 12日宣布，籃球傳奇名將喬丹 (Michael Jordan) 1998年NBA總決賽中穿過並親筆簽名的客場球衣，以1400萬元天價售出，創有史以來籃球紀念品最高成交價。

韓特拍賣公司正式宣布這一筆私人協議拍賣時透露，買家是邁阿密房地產投資人費爾曼(Ron Firman)。成交的這件紅色球衣是喬丹1998年6月5日在系列賽第二場比賽時所穿，他當晚和所屬的芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)擊敗猶他爵士隊(Utah Jazz)，系列賽扳成1比1平手。

最終，喬丹和公牛隊最終贏得系列賽，拿下他名人堂生涯第六個、也是最後一個總冠軍； 1997-98賽季故事被拍成10集紀錄片「最後之舞」，於2020年上映。

韓特拍賣公司總裁韓特(David Hunt)表示，喬丹在體育紀念品市場的地位早已確立，如今更躋身頂級行列，通常只有標誌性藝術品才能達到。

喬登這件售價1400萬元球衣創下迄今比賽球衣成交價次高紀錄，僅次於棒球球星、紐約洋基隊魯斯(Babe Ruth) 在1932年世界大賽第三場比賽所穿球衣，2024年以2412萬元成交。

喬登1998年世界大賽期間所穿球衣多次以高價拍賣成交，最近這次至少第三次成交價超過1000萬元。之前，第一場比賽球衣2022年以約1010萬元拍賣成交、第三場比賽球衣則上個月以約1230萬元拍賣成交。

費爾曼說，喬丹是才華橫溢、備受世人敬仰的球員，這次拍賣成交令人興奮。

韓特表示，費爾曼購買的喬登球衣最初是一位私人收藏家2003年從公牛隊購得，球衣從最初購買者買下之後只轉手過一次。

1998年總決賽以及喬丹在公牛隊最後一個賽季參賽的相關物品，引起收藏界極大興趣，例如，喬丹對陣爵士隊總決賽第二場比賽中穿過的一雙Air Jordan球鞋，2023年在蘇富比拍賣行(Sotheby’s)以220萬元成交，當時曾創下有史以來拍賣最昂貴球鞋的世界紀錄。