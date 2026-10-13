我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

喬丹1998年冠軍賽球衣 1400萬賣出 創籃球紀念品最高價

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬丹1998年6月5日在NBA總冠軍賽第2戰時身穿紅色球衣。這件球衣12日以14...
喬丹1998年6月5日在NBA總冠軍賽第2戰時身穿紅色球衣。這件球衣12日以1400萬元拍賣成交，創籃球紀念品有史以來最高成交價。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

喬丹1998年總決賽穿過並簽名的球衣以1400萬元成交，刷新籃球紀念品紀錄，也成為體育收藏市場最受矚目的珍品之一。

總部位於賓州的韓特拍賣公司(Hunt Auctions) 12日宣布，籃球傳奇名將喬丹(Michael Jordan) 1998年NBA總決賽中穿過並親筆簽名的客場球衣，以1400萬元天價售出，創有史以來籃球紀念品最高成交價。

韓特拍賣公司正式宣布這一筆私人協議拍賣時透露，買家是邁阿密房地產投資人費爾曼(Ron Firman)。成交的這件紅色球衣是喬丹1998年6月5日在系列賽第二場比賽時所穿，他當晚和所屬的芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)擊敗猶他爵士隊(Utah Jazz)，系列賽扳成1比1平手。

最終，喬丹和公牛隊最終贏得系列賽，拿下他名人堂生涯第六個、也是最後一個總冠軍； 1997-98賽季故事被拍成10集紀錄片「最後之舞」，於2020年上映。

韓特拍賣公司總裁韓特(David Hunt)表示，喬丹在體育紀念品市場的地位早已確立，如今更躋身頂級行列，通常只有標誌性藝術品才能達到。

喬登這件售價1400萬元球衣創下迄今比賽球衣成交價次高紀錄，僅次於棒球球星、紐約洋基隊魯斯(Babe Ruth) 在1932年世界大賽第三場比賽所穿球衣，2024年以2412萬元成交。

喬登1998年世界大賽期間所穿球衣多次以高價拍賣成交，最近這次至少第三次成交價超過1000萬元。之前，第一場比賽球衣2022年以約1010萬元拍賣成交、第三場比賽球衣則上個月以約1230萬元拍賣成交。

費爾曼說，喬丹是才華橫溢、備受世人敬仰的球員，這次拍賣成交令人興奮。

韓特表示，費爾曼購買的喬登球衣最初是一位私人收藏家2003年從公牛隊購得，球衣從最初購買者買下之後只轉手過一次。

1998年總決賽以及喬丹在公牛隊最後一個賽季參賽的相關物品，引起收藏界極大興趣，例如，喬丹對陣爵士隊總決賽第二場比賽中穿過的一雙Air Jordan球鞋，2023年在蘇富比拍賣行(Sotheby’s)以220萬元成交，當時曾創下有史以來拍賣最昂貴球鞋的世界紀錄。

精華 FAQ

  • 這件喬丹在1998年NBA總決賽穿過並簽名的客場球衣，最終以1400萬元售出，創下有史以來籃球紀念品的最高成交價。

  • 買家是邁阿密房地產投資人費爾曼(Ron Firman)。韓特拍賣公司表示，這筆交易是透過私人協議拍賣完成，並非公開競標得標。

  • 球衣是喬丹在1998年6月5日第二戰所穿，當晚公牛擊敗爵士，把系列賽扳成1比1。最終公牛奪冠，也成為他第6冠與最後一冠的代表物。

拍賣 喬丹 賓州

上一則

川普改造華府高球場 近500棵樹遭砍 法官震怒令停工

下一則

華許冷凍的Fed「前瞻指引」 與諾獎理論背道而馳

延伸閱讀

喬丹1998年冠軍賽球衣1400萬美元賣出 創籃球紀念品最高價

喬丹1998年冠軍賽球衣1400萬美元賣出 創籃球紀念品最高價
NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 1226萬美元創個人新高

NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 1226萬美元創個人新高
WNBA／威爾森5度奪MVP追平喬丹 阿德巴約放閃：只能讚嘆偉大

WNBA／威爾森5度奪MVP追平喬丹 阿德巴約放閃：只能讚嘆偉大
超高價晚間拍賣逆勢升溫 藝術市場也上演「富者越富」

超高價晚間拍賣逆勢升溫 藝術市場也上演「富者越富」

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒