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賓州伊利市槍擊9死 傳槍手殺完女兒再殺外孫

編譯俞仲慈／綜合報導
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遇害女童艾瑪麗安娜的父親溫德漢(左)11日在案發屋外，茫然看著堆積的各種紀念物。...
遇害女童艾瑪麗安娜的父親溫德漢(左)11日在案發屋外，茫然看著堆積的各種紀念物。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州伊利市傳出滅門式槍擊案，9人喪生，媒體指槍手疑為孕婦的父親，案發前後先後射殺家人與屋外民眾後自盡。

賓州伊利市(Erie)9日發生的大規模槍擊案，包括兩名幼童、一名孕婦以及槍手共有九人喪生，儘管警方尚未公布槍手與被害人身分，不過當地媒體率先披露槍手正是遇害孕婦的親生父親，也是兩名幼童的外祖父。

每日郵報(Daily Mail)引述當地媒體Erie News Now指出，凶手是45歲的馬修·史東(Matthew 1pg.)，他於9日下午5時左右在伊利市一處住宅內射殺同住家人，包括24歲孕婦安吉莉娜·史東(Angelina Stone)、腹中胎兒凱里(Kyrie)以及5歲的以賽亞(Isaiah)和即將滿兩歲的艾瑪麗安娜(Amari'anna)均不幸死於槍下。

槍手犯案後選擇與家人同歸於盡，女童艾瑪麗安娜的父親溫德漢(Julius Windham)案發後悲痛證實，槍手正是史東的父親：「女兒是我的寶貝，而他就這樣奪走她的生命，她的名字是艾瑪麗安娜，她是上帝創造最美麗的寶寶。」

溫德漢說，兇手從末顯出不適或不正常的徵兆，「我認為，那只是他刻意裝出來的假象。他每天都是那個樣子，總是面帶笑容，表現得若無其事——你根本不會想到會發生這種事。」

報導指出，案發當天伊利市警局在「槍聲定位系統」「ShotSpotter」收到社區槍響訊息，立即派員趕赴現場，先是在屋外發現兩名女子遺體，進屋後又發現另外三名死者：一名19歲男性、一名21歲男性以及一名44歲女性，不過警方至今尚未公布槍手與死者身分。

根據「眾籌」募款網站GoFundMe網頁資料，死於屋外的蘿拉·羅伯茲(Lora Roberts，37歲)與朋友特薇拉·坦納(Twila Tanner，51歲)是在試圖保護孩子時不幸遇難：「坦納勇敢協助朋友保護家人，免受暴力危險分子傷害時不幸喪生，坦納在充滿勇氣與無私的時刻，為了幫助他人將自己置於險境。」

根據鄰居住宅監視器畫面顯示，屋內爆發槍擊後，兩名驚恐萬分的女子奔向鄰居拍打大門求助，隨後槍手走至戶外射殺她們，接著回到屋內舉槍自盡，死者親人麗莎·西默斯(Lisa Simmers)對於這場悲劇難掩悲痛表示：「他們都是可愛的孩子，絕對不該遭遇這種事。」警方初步研判，這起滅門慘案行兇動機可能與槍手心理健康問題有關。

精華 FAQ

  • 根據報導，這起發生在賓州伊利市的大規模槍擊案共造成9人死亡，死者包含兩名幼童、一名孕婦，以及最後自盡的槍手。

  • 當地媒體指稱，槍手是45歲的馬修·史東，疑似為遇害孕婦安吉莉娜·史東的親生父親，也就是兩名幼童的外祖父。

  • 警方尚未正式公布完整身分與動機，但初步研判這起滅門慘案可能與槍手的心理健康問題有關，相關細節仍待進一步調查釐清。

賓州 槍擊

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